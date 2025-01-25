Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

Многие не знают, в какие даты нельзя отмечать день рождения и из-за чего, хотя, согласно приметам, последствия могут быть неприятные.

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Почему плохая примета праздновать день рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В чем опасность празднования некоторых дней рождения

Какой юбилей нельзя праздновать согласно верованиям

Праздник дня рождения обычно ассоциируется с положительными эмоциями. Но приметы предостерегают, что в некоторых случаях лучше воздержаться от шумных празднований, чтобы не навлечь беду.

Главред узнал, почему плохая примета праздновать день рождения в определенные даты и что нельзя делать во время дня рождения, чтобы уберечь себя от невзгод.

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Чаще всего люди отказываются от громких празднований дней рождений до фактической даты, ведь считают, что это плохая примета. Считается, что это может "украсть" счастье или навлечь несчастье в будущем. Что хуже всего, согласно приметам, преждевременное празднование может сократить жизнь, ведь судьба еще якобы не подарила человеку этот год.

Также многие задумываются, почему в 40 лет не отмечают день рождения. Этот вопрос в частности обсуждал украинский общественный деятель Сергей Притула. Он считает, что запрет празднования этого юбилея связан с предрассудками.

На самом деле в славянских традициях число 40 имеет траурный подтекст, ведь оно часто ассоциируется с поминовением умерших. Согласно приметам, не праздновать 40-летие - это лучший способ избежать несчастий или опасных изменений в жизни.

Есть также примета, что женщинам не стоит праздновать с размахом круглые даты, такие как 30, 40, 50 лет. Считается, что такие дни излишнее внимание завистников или недоброжелателей может плохо повлиять на уродинницу.

Если говорить о том, что нельзя делать во время дня рождения из года в год, то согласно верованиям, нельзя ссориться с окружающими из-за угрозы преследования трудностей, а также игнорировать своих близких.

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Что такое приметы? Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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