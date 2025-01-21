Что значит, если чешутся губы: народные приметы

Если у вас зачесались губы, то это может предвещать различные события.

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Что значит, если чешутся губы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что значит, если чешется верхняя губа

Что значит, если чешется нижняя губа

Народные приметы издревле помогали людям находить скрытые знаки судьбы. Интересно, что даже зуд в области губ способен многое рассказать.

Главред разбирался, что за примета, если чешутся губы, и что может означать этот неожиданный знак.

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Губы чешутся: общее значение приметы

Если у вас зачесались губы, то это может предвещать различные события. Народная мудрость говорит, что такие ощущения могут быть предвестниками интрижек, сюрпризов или даже мелких неприятностей.

Однако чаще всего губы ассоциируются с поцелуями. Согласно приметам, зуд в этой области может означать скорую встречу с человеком, который вам дорог. Это может быть как любимый партнер, так и близкий родственник.

Что значит, если чешется верхняя губа?

Если зуд ощущается в верхней губе, примета имеет несколько толкований.

Романтическая связь: Считается, что поцелуи, связанные с верхней губой, могут происходить с любовником или любовницей. Этот знак может предупреждать об измене или тайной страсти.

Влияние близкого окружения: Другая примета указывает на то, что поцелуи или близкие контакты будут с человеком, который знает о вас слишком много. Возможно, этот человек использует вашу информацию в своих интересах.

Встреча с родственником: У мужчин зуд верхней губы может предвещать встречу с родственником мужского пола. Такой знак нередко связывают с ностальгией и укреплением семейных связей.

Что значит, если чешется нижняя губа?

Зуд в нижней губе имеет более дружеское и семейное значение. Вот основные толкования:

Дружеские поцелуи: Примета говорит, что это знак предстоящей встречи с близким другом или родственником. Такие встречи, как правило, приносят радость и тепло.

Романтические перспективы: Если человек одинок, зуд в нижней губе может стать предвестником новых отношений. Этот знак обещает, что судьба готовит вам приятное знакомство.

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