Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что значит, если чешутся губы: народные приметы

Сергей Кущ
21 января 2025, 16:00
126
Если у вас зачесались губы, то это может предвещать различные события.
Что значит, если чешутся губы
Что значит, если чешутся губы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что значит, если чешется верхняя губа
  • Что значит, если чешется нижняя губа

Народные приметы издревле помогали людям находить скрытые знаки судьбы. Интересно, что даже зуд в области губ способен многое рассказать.

Главред разбирался, что за примета, если чешутся губы, и что может означать этот неожиданный знак.

видео дня

Губы чешутся: общее значение приметы

Если у вас зачесались губы, то это может предвещать различные события. Народная мудрость говорит, что такие ощущения могут быть предвестниками интрижек, сюрпризов или даже мелких неприятностей.

Однако чаще всего губы ассоциируются с поцелуями. Согласно приметам, зуд в этой области может означать скорую встречу с человеком, который вам дорог. Это может быть как любимый партнер, так и близкий родственник.

Что значит, если чешется верхняя губа?

Если зуд ощущается в верхней губе, примета имеет несколько толкований.

Романтическая связь: Считается, что поцелуи, связанные с верхней губой, могут происходить с любовником или любовницей. Этот знак может предупреждать об измене или тайной страсти.

Влияние близкого окружения: Другая примета указывает на то, что поцелуи или близкие контакты будут с человеком, который знает о вас слишком много. Возможно, этот человек использует вашу информацию в своих интересах.

Встреча с родственником: У мужчин зуд верхней губы может предвещать встречу с родственником мужского пола. Такой знак нередко связывают с ностальгией и укреплением семейных связей.

Что значит, если чешется нижняя губа?

Зуд в нижней губе имеет более дружеское и семейное значение. Вот основные толкования:

Дружеские поцелуи: Примета говорит, что это знак предстоящей встречи с близким другом или родственником. Такие встречи, как правило, приносят радость и тепло.

Романтические перспективы: Если человек одинок, зуд в нижней губе может стать предвестником новых отношений. Этот знак обещает, что судьба готовит вам приятное знакомство.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Затроллил" Фицо и предупредил Европу об угрозе: Зеленский выступил в Давосе

"Затроллил" Фицо и предупредил Европу об угрозе: Зеленский выступил в Давосе

16:33Украина
Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

16:00Украина
Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

15:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

Последние новости

16:56

Зеленский в Давосе: РФ имеет 1,5 млн солдат, Европе нужно объединиться

16:33

"Затроллил" Фицо и предупредил Европу об угрозе: Зеленский выступил в Давосе

16:27

Меньше, чем все думают: сколько можно хранить мясо утки в холодильнике

16:00

Что значит, если чешутся губы: народные приметы

16:00

Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
15:52

Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

15:49

Когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа: нардеп назвал сроки

15:40

Самые скромные мужчины по знаку зодиака: все покажут делами

15:20

"С разгона ударился в столб": в ВСУ рассказали, как захватили солдата КНДР в плен

Реклама
15:15

На покупку дронов ежемесячно будем выделять миллиарды гривен - Умеров

15:00

Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

14:56

Самый недорогой салат: рецепт, который полюбят все

14:53

Как быстро почистить чеснок: шеф-повар поделился простыми способами

14:45

Задержание трех экс-командиров ВСУ: Лакийчук предупредил о серьезных изменениях

14:41

Белый лебедь в руках Трампа: каким был второй инаугурационный наряд МеланииВидео

14:09

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

14:03

Почему мигает кнопка кондиционера в машине: самые распространенные причины

13:58

"Нужно показать результат": нардеп Чернев назвал срок завершения Трампом войны

13:56

Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

13:43

Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

Реклама
13:08

Вырастут ли цены на продукты в феврале: прогноз эксперта

13:07

"Тело отказывается работать": Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни

13:00

Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецептВидео

12:57

"Российские лодки – повсюду": Трамп сказал, зачем хочет купить Гренландию

12:54

ОККО и "Повернись живим" передали десантникам оружие и технику на 500 млн грн. Она уже уничтожает врага

12:47

Курс доллара в феврале 2025: на сколько подорожает валюта в Украине

12:28

"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

12:00

Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

11:55

Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы сразиться за титул - промоутер

11:50

Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

11:48

На столе у Трампа появилась красная кнопка: для чего она нужна президенту США

11:38

На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

11:17

Орбан поздравил Трампа и намекнул на оккупацию столицы одной из стран Европы

11:12

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - жертвы, Свиньям - потеря денег

10:55

За время войны разбогател на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ

10:28

В Харьковской области РФ пытается прорваться вперед: военные раскрыли ситуацию

10:24

"Они не умерли": молчун Николаев рассказал о чувствах к предательнице Королевой

10:20

Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца

10:19

Украину атаковали более 130 дронов: сколько сбили и какие последствияФото

10:11

Все растает за 30 минут: как легко очистить духовку и стекло от жира

Реклама
09:41

Украинка Александра Николаенко засветилась на инаугурации Трампа - как выглядит

09:36

Хочет капитуляции Украины: Путин заявил, что готов к переговорам с США – ISW

09:34

РФ готовится быстрее всего захватить город: на фронте критическая ситуация

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

09:12

Беспилотники атаковали Смоленский авиазавод: чем он важен для РФ

09:00

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

"Будут большие проблемы": Трамп предостерег Путина из-за отказа от сделки по УкраинеВидео

08:17

Екатерина Тышкевич обратилась к мужу и сделала публичное признание - причина

08:16

Враг атаковал Днепр и еще две громады: глава ОВА рассказал о последствиях

08:00

Способен ли Трамп навязать Украине капитуляциюмнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять