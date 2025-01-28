К деньгам, к непогоде, к ссоре: приметы, связанные с курами и яйцами

Приметы про яйца и кур связаны с хозяйственной и природной жизнью наших предков.

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Приметы о курах и яйцах / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему куры стоят на одной ноге

Что значит, если яйцо с двумя желтками

С давних пор куры и яйца занимают важное место в жизни людей. Куры всегда были неотъемлемой частью хозяйства почти всех украинцев, а их поведение и продукция стали источником множества примет и поверий.

Главред расскажет о некоторых из них, которые дошли до нас через века.

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Приметы про поведение кур

Курица закукарекала, как петух. Эта необычная ситуация часто связывается с предстоящими событиями. Народные приметы говорят, что:

Если куриные ноги горячие, ждите неприятностей, связанных с огнем или кипятком.

Если лапки холодные — возможна смерть в доме.Однако, если курица закукарекала в доме молодоженов, это сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

Погодные приметы

Куры всегда чутко реагируют на изменения погоды:

Ранний сон кур — к дождю.

Куры купаются в пыли — ждите дождя.

Стоят на одной ноге — к морозу.

Непрерывное кудахтанье — к непогоде.

Хозяйственные поверья

Если курица зашла в дом, ждите новостей.

Курица стучит в окно — к важным известиям.

Драка между курами — к гостям.

Увидеть курицу в окно — к ссоре с женщиной.

Приход чужой курицы во двор — к богатству, особенно если она снесет яйцо.

Черная курица

Издавна черная курица считалась оберегом от сглаза и порчи. Если завести еще и черного петуха, можно не бояться воров и злых людей.

Приметы про яйца

Большое яйцо с двумя желтками

Молодой девушке предсказывает свадьбу.

Замужней женщине — прибавление в семье.

Беременной — рождение двойни.

Мужчине — успех в делах или любви.

Маленькое яйцо

Считается, что оно символизирует мелкие хлопоты, которые могут затронуть работу или бытовую сферу.

Как улучшить кладку яиц

Для увеличения кладки в гнездо кладут рождественскую солому.

Нельзя мужчинам собирать яйца — это может остановить кладку.

Нечетное количество яиц под наседкой и посадка на растущую Луну способствуют здоровому потомству.

Сны о яйцах

Если снится маленькое яйцо, это может означать излишнюю склонность к преувеличению незначительных проблем.

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