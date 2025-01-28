К деньгам, к непогоде, к ссоре: приметы, связанные с курами и яйцами

Вы узнаете:
- Почему куры стоят на одной ноге
- Что значит, если яйцо с двумя желтками
С давних пор куры и яйца занимают важное место в жизни людей. Куры всегда были неотъемлемой частью хозяйства почти всех украинцев, а их поведение и продукция стали источником множества примет и поверий.
Главред расскажет о некоторых из них, которые дошли до нас через века.
Приметы про поведение кур
Курица закукарекала, как петух. Эта необычная ситуация часто связывается с предстоящими событиями. Народные приметы говорят, что:
- Если куриные ноги горячие, ждите неприятностей, связанных с огнем или кипятком.
- Если лапки холодные — возможна смерть в доме.Однако, если курица закукарекала в доме молодоженов, это сулит долгую и счастливую семейную жизнь.
Погодные приметы
- Куры всегда чутко реагируют на изменения погоды:
- Ранний сон кур — к дождю.
- Куры купаются в пыли — ждите дождя.
- Стоят на одной ноге — к морозу.
- Непрерывное кудахтанье — к непогоде.
Хозяйственные поверья
- Если курица зашла в дом, ждите новостей.
- Курица стучит в окно — к важным известиям.
- Драка между курами — к гостям.
- Увидеть курицу в окно — к ссоре с женщиной.
- Приход чужой курицы во двор — к богатству, особенно если она снесет яйцо.
Черная курица
Издавна черная курица считалась оберегом от сглаза и порчи. Если завести еще и черного петуха, можно не бояться воров и злых людей.
Приметы про яйца
Большое яйцо с двумя желтками
- Молодой девушке предсказывает свадьбу.
- Замужней женщине — прибавление в семье.
- Беременной — рождение двойни.
- Мужчине — успех в делах или любви.
Маленькое яйцо
Считается, что оно символизирует мелкие хлопоты, которые могут затронуть работу или бытовую сферу.
Как улучшить кладку яиц
Для увеличения кладки в гнездо кладут рождественскую солому.
Нельзя мужчинам собирать яйца — это может остановить кладку.
Нечетное количество яиц под наседкой и посадка на растущую Луну способствуют здоровому потомству.
Сны о яйцах
Если снится маленькое яйцо, это может означать излишнюю склонность к преувеличению незначительных проблем.
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