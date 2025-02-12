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Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника

Мария Николишин
12 февраля 2025, 19:08
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Священник высказал свое мнение о секонд-хенде.
Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника
Можно ли покупать вещи на секонд-хенде / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/oleksiyfilyk

Вы узнаете:

  • Является ли грехом покупать вещи на секонд-хенде
  • Безопасно ли это для здоровья

Сейчас в Украине секонд-хенд приобрел широкую популярность среди людей. Покупка вещей в таких магазинах позволяет бюджетно пополнить гардероб стильными вещами. Но некоторые люди скептически относятся к подержанным вещам, в частности, некоторые считают, что покупать одежду на секонде нельзя.

Главред решил разобраться, как церковь относится к вещам из секонд-хенда.

видео дня

Священник ПЦУ Алексей Филюк ответил на распространенный вопрос многих людей. По его словам, вещи из секонд-хенда - это нормальное явление, ничего страшного в их покупке нет.

"Это нормально. Люди где-то за рубежом их сдают, позже их привозят в Украину. Поэтому греха в покупке вещей на секонд-хенде нет. Пользуйтесь на здоровье", - подчеркнул он.

Мнение священника о секонд-хенде - видео:

Безопасно ли покупать одежду в секонд-хенде

В то же время, старший преподаватель клинической микробиологии в Университете Лестера Примроуз Фристоун рассказала об опасности, которую таит в себе одежда из секонд-хенда.

Она отметила, что с пониманием и даже одобрением относится к шопингу в секонд-хендах, однако предлагает приобретенную одежду предварительно очень хорошо продезинфицировать.

По мнению микробиолога, "одежда на самом деле может быть важным резервуаром для многих инфекционных заболеваний".

"Каждый предмет одежды, который мы носим, тесно контактирует с микробами. Микробы из уникального микробиома кожи владельца одежды могут быть найдены на подержанной одежде, если вещи не были очищены перед продажей. Это также означает, что любые инфекции или патогены, которые человек мог иметь, когда в последний раз носил одежду, все еще могут быть найдены там", - подчеркнула она.

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Кто такой Алексей Филюк?

Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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