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РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину: Тука предупредил об угрозе

Алексей Тесля
10 февраля 2025, 17:29
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Георгий Тука не исключает попыток переноса РФ боевых действий на территорию Днепропетровской области.
Днепр, армия РФ
Угроза наступления РФ на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Главное:

  • Наступление россиян на Черниговщине маловероятно
  • Перенос театра боевых действий на территории Днепропетровщины вероятен

Вероятные сценарии развития ситуации на фронте прокомментировал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

"Наступление россиян на Черниговщине я считаю маловероятным", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт не исключает попытки переноса РФ боевых действий на территорию Днепропетровской области.

"Перенос театра боевых действий на территории Днепропетровщины вполне вероятен", - не исключил собеседник.

Вместе с тем Тука предупредил о вероятности значительного усиления деятельность России внутри Украины.

"В разы. В тылу, в экономике, инфраструктуре, политике и информационном пространстве. Применение всего того, что называется "мягкой силой", станет значительно активнее", - добавил он.

Смотрите видео - чат с Георгием Тукой:

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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