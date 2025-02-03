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Враг перегруппировывается на Харьковщине: в ВСУ озвучили циничные планы оккупантов

Марина Фурман
3 февраля 2025, 10:59
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Захватчики продолжают атаковать позиции украинских бойцов, однако успеха россияне не имеют.
ВСУ, армия РФ
Россияне проводят наступательные действия на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

  • Захватчики пытаются возобновить наступательные действия на Купянском направлении
  • Враг атакует украинские позиции на Харьковщине
  • На Покровском направлении россияне пытаются прорвать украинскую оборону

Российские оккупанты перегруппировывают свои штурмовые подразделения для возобновления наступательных действий на Купянском направлении. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица (ОСГВ Хортица).

В отчете говорится, что за прошедшие сутки на Купянском направлении противник атаковал позиции украинских бойцов в районах Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово. Успеха захватчики не имели.

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Тем временем на Покровском направлении враг пытается реализовать свой захватнический план, но ВСУ не позволяют ему это сделать.

Враг имеет численное преимущество и пробует прорвать украинскую оборону в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Луча, Успеновки, Алексеевки, Дачного, Янтарного и Улаклы.

Для транспортировки личного состава на передовые позиции враг пытался использовать три автомобиля, которые были своевременно обнаружены и уничтожены артиллерией.

В пресс-службе ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что за тактические успехи на фронте страна-агрессор Россия платит стратегическими потерями. Сейчас примерно один убитый или раненый россиянин приходится на каждый квадратный метр оккупированной территории. Кроме того, он добавил, что Путин изменил цели войны, ведь диктатор говорит, что РФ напала на Украину, потому что "хотели освободить Донецкую и Луганскую области". То есть информационная привязка целей в российском пространстве сузилась до двух областей.

Как писал Главред со ссылкой на 110 ОМБр, бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Там враг попал в так называемый "огневой мешок". Продвигаться дальше захватчики не могут, но вместе с тем, они вынуждены усиливать свои подразделения в городе.

Между тем оккупационная армия на Торецком направлении активно использует мины, чтобы уничтожать укрытия и минировать территории для продвижения вперед. Представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что враг таким образом постоянно движется малыми штурмовыми группами, чтобы сделать невозможным занятие украинскими военными укрытий или позиций.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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