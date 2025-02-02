Путин изменил цели войны: известно, где оккупанты сконцентрируют свои усилия

Путин снова изменил цели так называемой "СВО" и причины агрессии против Украины.

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Путин изменил цели "СВО" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Оккупанты несут большие потери на фронте

Они будут пытаться сконцентрировать свои усилия на оккупации Донецкой и Луганской областей

Путин изменил цели "СВО"

За тактические успехи на фронте страна-агрессор Россия платит стратегическими потерями. Сейчас примерно один убитый или раненый россиянин приходится на каждый квадратный метр оккупированной территории. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

По его словам, россияне вышли на "плато возможностей" еще в конце декабря - начале января. Именно эта их определенная инертность и сопровождалась большими потерями.

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"Смогут ли они сейчас пополнять резервы, тем более в условиях, когда их потери растут, а тенденция к пополнению армии, наоборот, уменьшается? Но это не значит, что Путин этого не понимает и не будет искать пути решения проблемы", - отметил Тимочко.

Он также подчеркнул, что сейчас россияне будут пытаться сконцентрировать свои усилия на оккупации Донецкой и Луганской областей.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ напомнил, что в последнем интервью Путина, где он очерчивал цели так называемой "СВО" и причины агрессии против Украины, речь уже не шла о смене украинского правительства, как он заявлял ранее.

"Теперь Путин говорит, что они напали на Украину, потому что "хотели освободить Донецкую и Луганскую области". То есть информационная привязка целей в российском пространстве сузилась до двух областей. Это свидетельствует о том, что Путин делает такие заявления, потому что ему докладывают: если им и удастся оккупировать Донецкую область, то это будет предел их возможностей", - подчеркнул Тимочко.

Он также отметил, что именно этим объясняются наступления на Покровское и Краматорское направления.

Бои в Донецкой области - что известно

Как сообщал Главред, в 110 ОМБр сообщили, что бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Там армия страны-агрессора попала в так называемый "огневой мешок".

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что сейчас на юге Донецкой области армия страны-агрессора России сосредоточила свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о том, что в Донецкой области российские войска могут попытались устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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