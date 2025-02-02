Попали в 'огневой мешок': оккупанты не могут продвигаться в Донецкой области

В Великой Новоселке работает аэроразведка, которая фиксирует передвижения и пребывания оккупантов.

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Бои за Великую Новоселку / коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Продолжаются бои за Великую Новоселку

Там враг попал в огневой мешок и не может продвигаться

Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Там армия страны-агрессора попала в так называемый "огневой мешок". Об этом сообщает 110 ОМБр.

"Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, и вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что в Великой Новоселке работает аэроразведка, которая фиксирует передвижения и пребывания оккупантов.

Кроме того, в бой вступают FPV-дроны и артиллерия, которые "складывают подвалы, в которых засел враг, хоронят его там заживо".

"Сейчас противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтика" закончился, а умирать оккупанты не перестали", - подчеркнули защитники.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте, там продолжаются бои. Украинские воины непрерывно наносят потери российским оккупантам.

Представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России на Торецком направлении активно использует мины, чтобы уничтожать укрытия и минировать территории для продвижения вперед.

Кроме того, известно, что украинские военные смогли остановить движение российских оккупантов по железнодорожной ветке между Котлиным и Покровском.

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Что известно о 110-й ОМБр? 110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

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