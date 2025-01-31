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Серьезная тактическая цель: раскрыт главный замысел врага в Донецкой области

Мария Николишин
31 января 2025, 15:53
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Россияне пытаются продвинуться на север Донецкой области.
Серьезная тактическая цель: раскрыт главный замысел врага в Донецкой области
Бои в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • РФ сосредоточила свои силы для захвата Константинополя
  • Ключевой задачей оккупантов является захват Покровска
  • Активизация боев продолжается на Краматорском направлении

Сейчас на юге Донецкой области армия страны-агрессора России сосредоточила свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

"Это первый, промежуточный этап. А следующее направление, как они будут пытаться вдоль трассы сунуться, - это населенный пункт Багатырь. Это тактические цели наступления врага. Сейчас боевые действия там очень серьезные. И это связано, что враг пытается выровнять фланги на этом направлении. Потому что выйдя в район Константинополя, они будут пытаться там выстроить линию обороны и часть войск перебрасывать на Покровск", - подчеркнул он.

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По его словам, на этом этапе ключевой задачей оккупантов является захват Покровска и продвижение на север Донецкой области.

"Они пытаются сомкнуть порядки войск от Покровска до Краматорского направления. Поэтому мы видим активизацию боев на Краматорском направлении. Это движение через Торецк, Часов Яр и попытки наступать из Лимана. Это выглядит как один замысел россиян по оккупации всей Донецкой области", - подчеркнул Тимочко.

Серьезная тактическая цель: раскрыт главный замысел врага в Донецкой области
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, старший лейтенант, офицер управления самоходного артиллерийского дивизиона бригады "Кара-Даг" Артем Пенков рассказал, что на Покровском направлении враг уменьшил применение механизированных групп для продвижения из-за эффективной работы артиллерии и ударных БПЛА ВСУ.

Также известно, что украинские военные смогли остановить движение российских оккупантов по железнодорожной ветке между Котлиным и Покровском.

Кроме того, представитель 110-й Отдельной механизированной бригады Иван Секач заявил, что бои за Великую Новоселку продолжаются и пока нельзя сказать, что российские оккупанты её захватили. Скорее всего, на этом участке фронта продвижение противника остановится, поскольку у вражеских сил нет возможностей для форсирования реки.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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