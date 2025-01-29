Оккупанты совершили бессмысленный прорыв: линия фронта сократилась - Лакийчук

Целью оккупантов в битве за Великую Новоселку была не стратегическая выгода.

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Оккупанты вернулись в Великую Новоселку за повторной оккупацией / Коллаж: Главред, фото: 10 ОГШБр, скрин с DeepState

Что сообщил Лакийчук:

Армия РФ сократила линию фронта в Донецкой области

Враг отбил поселок с целью мести, а не достижения стратегического успеха

29 января аналитики DeepState сообщили о захвате армией страны-агрессора России населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако оккупация этого поселка не предоставила врагу стратегического преимущества.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам враг сократил линию фронта и обезопасил свои силы от южного фланга, но действия россиян являются бессмысленными.

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Целью захвата врагом Великой Новоселки, по мнению Лакийчука, была месть украинским силам, которые отвоевали населенный пункт в 2023 году во время контрнаступления.

"Хотя и мы не смогли достичь стратегического успеха, но для россиян это стало болезненным ударом", - отметил он.

Оккупация Великой Новоселки - что известно

Напомним, Главред писал, что согласно картам DeepState, опубликованным 29 января, российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.

Накануне военный эксперт Павел Нарожный предупреждал, что такой сценарий возможен из-за того, что Украине было непросто удерживать Великую Новоселку, ведь противник давил на фланги и создавал угрозу линиям снабжения.

Впоследствии в 110-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что чтобы россиянам продвигаться дальше из Великой Новоселки в Донецкой области, им надо приложить достаточно много усилий, ведь там у них нет плацдарма.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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