Смогут ли россияне пойти дальше захвеченной Великой Новоселки: прогноз военного

Оккупанты прячутся по подвалам, изредка проходит пешее усиление россиян.

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Пойдут ли дальше россияне после Великой Новоселки / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Минобороны РФ

Кратко:

Россиянам потребуется много усилий, чтобы продолжать наступление

ВСУ отслеживают все движения врага

Чтобы россиянам продвигаться дальше из Великой Новоселки в Донецкой области, им надо приложить довольно много усилий, ведь там у них нет плацдарма. Такое мнение выразил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач, пишет "Громадське радіо".

Он пояснил, что водная преграда в этом населенном пункте является "фактором поддержки наших сил на плацдарме". Также, по его словам, Украина усиливала свои подразделения, которые находятся "непосредственно на плацдарме и в Великой Новоселке".

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"Вывоз раненых и усиление личного состава происходит через переправу на реке. У нас хотя бы есть плацдарм, а у противника пока его нет. Поэтому, если смотреть тактически, россиянам надо очень много усилий, чтобы продолжать наступление именно из Великой Новоселки", - отметил Секач.

Чтобы создать плацдарм, россиянам нужно форсировать реку, говорит спикер, поэтому оккупанты вряд ли будут продолжать двигаться в этом направлении.

"Москали готовили свою пропаганду к тому, что возьмут в окружение "сотни, тысячи" украинских военнослужащих. Этот процесс они запустили, но продолжения и подтверждения его нет. Поэтому стоит наблюдать дальше за их планами, ведь они будут искать слабые места", - подчеркнул Секач.

Кроме того, по его словам, враг сейчас присутствует в большей части населенного пункта. Оккупанты прячутся по подвалам, изредка проходит пешее усиление россиян.

"Мы стараемся отслеживать все движения врага. Нашими средствами поражения простреливаются все подходы. На том плацдарме, который мы удерживаем, сейчас продолжаются стрелковые пехотные бои", - добавил Секач.

Бои за Великую Новоселку - последние новости

26 января российские СМИ распространили информацию, что их войска якобы захватили Великую Новоселку.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта Великая Новоселка. Однако пока не идет речь об оккупации поселка - там продолжаются бои.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что Великая Новоселка фактически потеряла свое значение как оборонительный опорный пункт.

29 января аналитический проект Deep State сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.

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Чем важна Великая Новоселка для ВСУ Великая Новосёлка (укр. Велика Новосілка; ранее Большой Янисоль) — посёлок городского типа в Волновахском районе Донецкой области Украины. Административный центр Великоновосёлковской поселковой общины, пишет Википедия. Населенный пункт практически полностью разрушен обстрелами в ходе вторжения России на Украину. К декабрю 2024 года из довоенного населения в посёлке остались около 5% жителей. Великая Новосёлка является важным для снабжения ВСУ населённым пунктом. Его оккупация российскими военными может отрицательно повлиять на возможности Украины держать фронт на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

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