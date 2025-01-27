Угроза боев на Днепропетровщине: генерал ВСУ раскрыл новую цель россиян

Не исключен вариант полного захвата Великой Новоселки оккупантами РФ, предупредил Игорь Романенко.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-boev-na-dnepropetrovshchine-general-vsu-raskryl-novuyu-cel-rossiyan-10634402.html Ссылка скопирована

Игорь Романенко назвал цель оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важно:

Нужно формировать оборонительные рубежи за пределами Великой Новоселки

РФ может сделать бросок к админгранице Днепропетровской области

Поселок городского типа Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области фактически потерял свое значение с точки зрения оборонительного опорного пункта, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"И вопрос идет, на мой взгляд, за то, чтобы формировать оборонительные рубежи за пределами Великой Новоселки и не допустить быстрого продвижения дальше как это происходило, например, после Авдеевки, Очеретино и других", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

видео дня

Эксперт отметил, что несмотря на то, что украинские войска удерживают северо-западную небольшую часть Великой Новоселки, не исключен вариант полного захвата поселка оккупантами РФ.

При этом он предупреждает, что РФ прорабатывает оба варианта:

движение в направлении украинской оборонительной линии Комар - Богатырь – Константинополь;

бросок к админгранице Днепропетровской области.

Романенко уверен, что для оккупантов "очень привлекательно зайти хоть на 100 метров в Днепропетровскую область". Чтобы в очередной раз похвастаться там своими флагами, как они это любят и таким образом продемонстрировать, что они якобы уже воюют и там.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Напомним, минобороны страны-агрессора РФ уделяет много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли от Великой Новоселки. Сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта Великая Новоселка.

Как ранее сообщал Главред, появилась информация об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

Другие новости:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред