ВСУ почти в полном окружении: враг может оккупировать еще один населенный пункт - DeepState

Дороги, ведущие к Большой Новоселке, находятся под огневым контролем оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/vsu-pochti-v-polnom-okruzhenii-vrag-mozhet-okkupirovat-eshche-odin-naselennyy-punkt-deepstate-10633133.html Ссылка скопирована

Великая Новоселка почти полностью оцеплена / Коллаж: Главред, фото: 79 одшбр

Главное:

РФ оккупировала Нововасильевку

Великая Новоселка почти в полном окружении

В ближайшее время Украина может потерять еще один населенный пункт в Донецкой области. Почти в полном окружении сейчас находится поселок Великая Новоселка. Об этом сообщает политический эксперт Андрей Смолий со ссылкой на карту DeepState.

По его данным, сейчас все дороги, которые ведут к Великой Новоселке, находятся под огневым контролем врага.

видео дня

"Это (Великая Новоселка - ред.) один из крупнейших ключевых опорных пунктов Сил обороны на юге Донецкой области", - заявил Смолий.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" еще 17 января сообщал о том, что ситуация в районе Великой Новоселки будет очень напряженной. Враг пытался продвигаться в самом населенном пункте и атаковал с флангов.

"Вся беда в том, что враг в ближайшее время может взять полностью под контроль фланги вокруг города, а потом все по стандарту, как мы видели до этого, не очень утешительная перспектива", - писал лейтенант.

Впоследствии DeepState отметило, что враг оккупировал Нововасильевку. Также оккупанты продвинулись в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.

Бои за Великую Новоселку - что об этом известно

Как сообщал Главред, 8 января журналисты Украинской правды со ссылкой на свои источники заявляли, что россияне готовят штурм Великой Новоселки. Ожидались атаки на населенный пункт с юга и юго-запада. С осени прошлого года поселок фактически в полуокружении.

Аналитики DeepState 17 января передавали, что войска РФ пытаются окружить Великую Новоселку.

Бои за Великую Новоселку фактически начались, сказал 18 января боец ВСУ с позывным "Мучной". Он призвал вывести из населенного пункта украинских военных.

Войска РФ усиливают давление на Великую Новоселку, отметили в разведке Великобритании. Аналитики напомнили, что оккупанты пытались захватить населенный пункт еще летом 2022 года, а Силы обороны отбросили их на юг в 2023 году. Враг активизировал продвижение в направлении Великой Новоселки после оккупации Угледара и Курахово.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред