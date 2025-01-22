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Прикрывал отход собратьев: на фронте погиб 68-летний пластун и ОУНовец

Виталий Кирсанов
22 января 2025, 16:53
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Константин Жук погиб еще в мае 2024 года, но "были определенные причины, так долго хранить тайну".
Константин Жук
Константин Жук / коллаж: Главред, фото: Facebook Юрій Юзич

Кратко:

  • В начале большой войны присоединился к батальону ГУР МО "Братство"Принимал участие в обороне Киева в 2022 году

В мае 2024 года, прикрывая отход собратьев в Волчанске под Харьковом, погиб командир штурмовых подразделений и бывший комбат, полковник Константин Жук с псевдонимом "Нельсон". Об этом сообщает спецподразделение ГУР МО "Братство" в Facebook.

"Несмотря на почтенный возраст, после начала большой войны присоединился к батальону ГУР МО "Братство". Руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев. Участвовал в управлении обороной о. Змеиный. Погиб в Волчанске, как командир штурмовой группы, прикрывая отход собратьев", - говорится в сообщении.

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Как сообщили боевые побратимы, до войны "Нельсон" был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского "Пласта", а также членом ОУН с 1990-х годов.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в Facebook уточнил, что Жук погиб еще в мае 2024 года, но "были определенные причины, так долго хранить тайну".

"Во время обороны Киева он (Константин Жук – ред.) был уже непризывного возраста и ни одно подразделение его не брало, а он не мог сидеть сложа руки. Он сформировал и вооружил ДФТО (добровольческое формирование территориальных общин, - ред.) "Свободная Украина" при 112 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Действительно во время обороны Киева, это было одно из самых действенных и боеспособных ДФТО", – говорится в заметке Ковалева.

Потери Украины в войне с РФ - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне. Россия больше, у нее большая армия, поэтому и потери больше.

Также недавно сообщалось, что на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

К сожалению, кроме этого, на фронте погиб победитель шоу "Танцуют все". В 2013 году Владимир Рыков стал участником украинской адаптации проекта "Танцуют все" на канале СТБ.

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Кто такой Константин Жук

Константин Жук родился 21 мая 1955 года в г. Смела Черкасской области. Получил три образования в Харькове, Одессе и Киеве. До 1992 года мужчина был кадровым военным советской армии. После этого мужчина присоединился к Вооруженным Силам Украины, где прослужил до 2004 года. Кроме этого Константин Жук в 1999 году принял пластовую присягу. После провождения военной службы занимался усилением военной подготовки молодежи. Принимал участие в обороне Киева в 2022 году, а также в других боях.

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