"Всегда был лидером": на фронте погиб президент футбольного клуба

Военный погиб 12 января в поселке Ямполь Донецкой области из-за попадания ударного дрона в автомобиль.

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В боях погиб президент ФК "Поділля" Михаил Коваль / коллаж: Главред, фото: Асоціація футболу Тернопільщини / Facebook

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Обстоятельства смерти военного

Возраст бойца

В боях с российскими оккупантами погиб президент ФК "Поділля" (Васильковцы) Михаил Коваль. Об этом сообщила Чортковская районная государственная администрация 13 января в Facebook.

Отмечается, что военный погиб 12 января в поселке Ямполь Донецкой области из-за попадания ударного дрона в автомобиль.

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"Он всегда был лидером и примером для других в своей общине, очень любил родную землю и многое вложил в ее развитие", – говорится в сообщении.

Ассоциация футбола Тернопольщины также выразила соболезнования в связи с гибелью Коваля.

Отмечают, что воин погиб в возрасте 34 лет. Ранее он был в АТО, а после начала полномасштабного вторжения РФ снова решил встать на защиту Украины. Кроме того, он был аграрием и местным депутатом в селе Васильковцы, сообщили в Чертковской РВА.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что армия страны-агрессора России снова ощутимо продвинулась вперед в Торецке Донецкой области и контролирует уже большую часть города. Отмечается, что в целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль.

Также аналитики сообщили, что российские войска оккупировали село Зеленое и продвинулись в других населенных пунктах Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины восстановили позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе.

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак информировал, российские оккупанты хотят создать масштабный котел между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов.

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