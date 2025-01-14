"Всегда был лидером": на фронте погиб президент футбольного клуба

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- Обстоятельства смерти военного
- Возраст бойца
В боях с российскими оккупантами погиб президент ФК "Поділля" (Васильковцы) Михаил Коваль. Об этом сообщила Чортковская районная государственная администрация 13 января в Facebook.
Отмечается, что военный погиб 12 января в поселке Ямполь Донецкой области из-за попадания ударного дрона в автомобиль.
"Он всегда был лидером и примером для других в своей общине, очень любил родную землю и многое вложил в ее развитие", – говорится в сообщении.
Ассоциация футбола Тернопольщины также выразила соболезнования в связи с гибелью Коваля.
Отмечают, что воин погиб в возрасте 34 лет. Ранее он был в АТО, а после начала полномасштабного вторжения РФ снова решил встать на защиту Украины. Кроме того, он был аграрием и местным депутатом в селе Васильковцы, сообщили в Чертковской РВА.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что армия страны-агрессора России снова ощутимо продвинулась вперед в Торецке Донецкой области и контролирует уже большую часть города. Отмечается, что в целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль.
Также аналитики сообщили, что российские войска оккупировали село Зеленое и продвинулись в других населенных пунктах Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины восстановили позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе.
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак информировал, российские оккупанты хотят создать масштабный котел между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов.
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