РФ готовит котел на тысячи километров: экс-сотрудник СБУ предупредил об опасности

Ступак проанализировал стратегию врага на Покровском направлении.

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Ступак спрогнозировал действия оккупантов на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

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РФ хочет сформировать масштабный котел для ВСУ

Если оккупантам не удастся создать котел на Покровском направлении, у россиян есть план "Б"

Враг может заставить украинских бойцов отступить от Покровска

Российские оккупанты хотят создать масштабный котел на площади между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью OBOZ.UA.

Ступак отметил, что о тактике врага на Покровском направлении украинским силам было известно еще с сентября.

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"Они (оккупанты - ред.) не идут в лоб, они идут через западные окраины Покровска, режут нам сообщение с Днепропетровской областью. Сообщение буксует, техника не едет, снаряды не едут, люди не едут... Все надо возить окружными путями, это тяжелее, это дольше, это не так удобно. Как говорят борцы, противник "выходит на удушение". Они начинают подавлять город Покровск", - объяснил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, российские оккупанты имеют цель создать в районе Покровска и Часового Яра масштабный котел.

"Если провести между этими населенными пунктами прямую линию и сделать из нее дугу, чтобы она выгибалась вверх в район Дружковки, то мы не сильно ошибемся, если предположим, что Российская Федерация вообще имеет целью сделать такой масштабный котел объемом около тысячи квадратных километров", - добавил Ступак.

В то же время эксперт отметил, что россияне не могут учесть и предусмотреть действия украинских сил, поэтому они также рассматривают другие варианты достижения цели и работают с десятком меньших котлов.

"В частности, котел в том, что осталось от Курахово. Так что есть попытка сделать большой котел, если не получится, - маленькими котлами. Но приблизительный замысел можно понять так", - подчеркнул он.

Обсуждая возможное окружение Покровска, Ступак добавил, что враг может заставить наши войска отступить.

"Многое будет зависеть от того, какая там оборона. Пока не видно, что оборона там очень сильная. Если брать Покровск "на удушение", то будет как с Угледаром", - отметил экс-сотрудник СБУ.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на аналитиков Института изучения войны писал, что российская оккупационная армия планирует перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. По мнению экспертов, продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинских войск пополнять запасы и передислоцировать войска, в результате Силы обороны будут вынуждены отступить на север, что позволит российским оккупантам окружить Покровск и Мирноград.

Аналитик Андрей Крамченков сообщил, что уже зафиксировано движение оккупационных сил со стороны населенного пункта Удачное и на юге непосредственно на окраине Покровска. Кроме этого враг продвигается и у соседнего Мирнограда.

Генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что российский диктатор Владимир Путин хочет до инаугурации Трампа завершить операцию по окружению Покровска.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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