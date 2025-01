Блокада двух городов: в ISW раскрыли планы армии РФ на Донбассе

Главные тезисы:

Российская оккупационная армия планирует перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете за 13 января.

Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска-Мирнограда, пролегающих с востока на запад.

"Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев", - считают аналитики ISW.

По мнению экспертов, продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинских войск пополнять запасы и передислоцировать войска. в результате Силы обороны будут вынуждены отступить на север, что позволит российским оккупантам окружить Покровск и Мирноград. Это также позволит россиянам продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Аналитики предполагают, что российское военное командование, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда большим количеством пехоты. Блокада этих городов увеличивает вероятность отступления украинских войск, что позволит россиянам захватить эти населенные пункты без проведения тяжелых городских боев.

Несколько месяцев враг пытается захватить город Покровск Донецкой области, бросая на это направление много сил и средств. Однако украинские военные утверждают, что сейчас у врага появилась другая главная цель. В частности, армия страны-агрессора России хочет приблизиться к Днепропетровщине, поэтому штурмует Покровск не в лоб, а пытается обойти город с юга на запад.

Армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

Как сообщал Главред со ссылкой на Reuters, в Украине остановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области из-за приближения российских войск к городу.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.