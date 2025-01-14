Блокада двух городов: в ISW раскрыли планы армии РФ на Донбассе

Главные тезисы:
- Оккупанты хотят устроить блокаду Пеоровска и Мирнограда
- Армия РФ надеется заставить ВСУ отступить
- В планах захватчиков - продвинуться к границе с Днепропетровщиной
Российская оккупационная армия планирует перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете за 13 января.
Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска-Мирнограда, пролегающих с востока на запад.
"Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев", - считают аналитики ISW.
По мнению экспертов, продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинских войск пополнять запасы и передислоцировать войска. в результате Силы обороны будут вынуждены отступить на север, что позволит российским оккупантам окружить Покровск и Мирноград. Это также позволит россиянам продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.
Аналитики предполагают, что российское военное командование, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда большим количеством пехоты. Блокада этих городов увеличивает вероятность отступления украинских войск, что позволит россиянам захватить эти населенные пункты без проведения тяжелых городских боев.
Ситуация в Покровске - последние новости
Несколько месяцев враг пытается захватить город Покровск Донецкой области, бросая на это направление много сил и средств. Однако украинские военные утверждают, что сейчас у врага появилась другая главная цель. В частности, армия страны-агрессора России хочет приблизиться к Днепропетровщине, поэтому штурмует Покровск не в лоб, а пытается обойти город с юга на запад.
Армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.
Как сообщал Главред со ссылкой на Reuters, в Украине остановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области из-за приближения российских войск к городу.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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