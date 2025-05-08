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Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

Виталий Кирсанов
8 мая 2025, 05:50
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

В сегодняшнем задании "Найдите отличия" читателям предлагается найти 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд. Сможете ли вы найти отличия за отведенное время? Узнайте прямо сейчас!

В этом задании "Найдите отличия" представлены две одинаковые картинки женщины, занимающейся стрельбой из лука. Хотя на первый взгляд эти два изображения кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия.

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Задача для читателей: найти три отличия за 15 секунд.

Приготовьтесь проверить свое внимание к деталям прямо сейчас!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Те, кто может решить такие головоломки за отведенное время, обладают острым зрением и отличным вниманием к деталям.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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