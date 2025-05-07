Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыном

Татьяне 9 мая должно было исполниться 65 лет. У ее сына с детства была инвалидность.

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В Киеве погибла волонтер Татьяна Кобрина / Колаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook/Татьяна Кобрина

Что известно:

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Россияне убили в одной квартире волонтера и ее сына

Российские оккупанты 7 мая ударили по Киеву. В результате атаки погибла зооволонтер Татьяна Кобрина и ее 28-летний сын Павел. Они сгорели в собственной квартире вместе с котиками. Об этом рассказывает Oboz.ua.

Известно, что 9 мая Татьяне должно было исполниться 65 лет. Женщина с сыном и котами жили на 5-м этаже пятиэтажки на Берестейской. "Шахед" влетел в технический этаж, из-за чего обвалилось перекрытие, где жила семья. Там начался пожар.

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У матери с сыном не было шансов выжить. Лишь через несколько часов спасателям удалось добраться до тел погибших. Известно, что в этой квартире было 10 животных. Татьяна занималась котиками.

"Татьяна очень любила свою дачу, она у них на Берковцах. Там женщина тоже заботилась о животных, рядом у них есть ветклиника, где она лечила котов. Кормила, выхаживала их за свои деньги. Татьяна очень много для них делала. Уже даже видишь, что нет у нее возможностей заботиться еще об одном животном, но она все равно никого не слушает, вернется и все сделает как считает нужным. Была невысокого роста, но очень шустрая, везде успевала", - вспоминает о ней Ирина Кучмий.

В квартире нашли пятерых погибших котов. Еще трех найти не удалось, вероятно, они сгорели. Спасатели достали двух пострадавших котиков.

"Двух раненых и обожженных котов отправили в две ветеринарные клиники. Говорят, что их состояние тяжелое, у одного обожженные легкие", - рассказывает знакомая погибшей Ирина Кучмий.

Отмечается, что Татьяна работала на авиазаводе имени Антонова. Она была ведущим инженером. Несколько лет назад Татьяна перенесла инсульт, после чего она еще долго лежала.

Сын Татьяны с детства имел инвалидность. У него был порок сердца. Павел перенес сложную операцию. У него также были проблемы с рукой. Он работал удаленно и практически не выходил из дома.

Родные и знакомые семьи до сих пор не могут поверить в то, что жизнь Татьяны и Павла в секунде оборвалась.

"Она должна была идти в отпуск и ехать на дачу. Они вместе заживо сгорели в своей квартире. Так же как и ее 10 котов. Вот так вчера человек помогал, а сегодня его нет. Лично для меня это горе, я не могу поверить, что ее нет! Почему лучшие? Она очень скромно жила. Все таскала тачки, когда ехала на дачу, чтобы покормить там животных", - написала на своей странице в Facebook Анна Ситниченко.

Известно, что у Татьяны осталась старшая сестра.

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Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нанесла массированный удар по Запорожью. Россияне ударили ударными дронами по Запорожью, известно о нескольких пожарах в разных районах города, кроме того, под завалами находятся люди, отметили в ОВА.

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