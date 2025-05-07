Удар РФ по Киеву: в квартире вместе с сыном погибла спасавшая животных волонтер

Что известно:
- Погибла пожилая женщина-волонтер со своим сыном
- Волонтер занималась тем, что спасала животных
В результате ночного ракетно-дронового удара армии страны-агрессора РФ по Киеву погибла пожилая женщина-волонтер со своим сыном.
Она проживала в Шевченковском районе Киева и заботилась о животных, рассказали ее знакомые.
По словам знакомых погибшей, ей было около 60 лет, а ее сыну, погибшему вместе с ней – 37 лет.
Волонтер занималась тем, что спасала животных и держала дома 10 кошек – все они погибли вместе со своей хозяйкой.
Знакомая погибшей рассказала, что узнала о трагедии, идя на работу: увидела дым, вернулась, но ее квартира уже пылала.
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Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшие. В результате вражеских обстрелов в столице два человека погибли, пятеро - травмированы, из них четверо детей.
Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нанесла массированный удар по Запорожью. Россияне ударили ударными дронами по Запорожью, известно о нескольких пожарах в разных районах города, кроме того, под завалами находятся люди, отметили в ОВА.
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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
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