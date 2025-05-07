Удар РФ по Киеву: в квартире вместе с сыном погибла спасавшая животных волонтер

По словам знакомых погибшей, ей было немного более 60 лет, а ее сыну, погибшему вместе с ней – 37 лет.

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Последствия удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNS.GOV.UA

Что известно:

Погибла пожилая женщина-волонтер со своим сыном

Волонтер занималась тем, что спасала животных

В результате ночного ракетно-дронового удара армии страны-агрессора РФ по Киеву погибла пожилая женщина-волонтер со своим сыном.

Она проживала в Шевченковском районе Киева и заботилась о животных, рассказали ее знакомые.

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По словам знакомых погибшей, ей было около 60 лет, а ее сыну, погибшему вместе с ней – 37 лет.

Волонтер занималась тем, что спасала животных и держала дома 10 кошек – все они погибли вместе со своей хозяйкой.

Знакомая погибшей рассказала, что узнала о трагедии, идя на работу: увидела дым, вернулась, но ее квартира уже пылала.

/ Инфографика: Главред

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Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нанесла массированный удар по Запорожью. Россияне ударили ударными дронами по Запорожью, известно о нескольких пожарах в разных районах города, кроме того, под завалами находятся люди, отметили в ОВА.

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