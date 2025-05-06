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Последствия российского удара по Сумской области: среди погибших 6-летний мальчик

Руслан Иваненко
6 мая 2025, 22:09
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На месте ракетного удара работают спасатели медики и психологи развернут штаб помощи.
Сумы
РФ снова ударила по гражданским / Коллаж: Главред, фото: Instagram oksana_zinchenko777, скриншот из видео

О главном:

  • Удар по Сумщине 6 мая унес жизни 3 человек, среди них 6-летний мальчик
  • Восемь раненых, двое в критическом состоянии
  • Спасатели и медики работают на месте трагедии

В результате баллистического удара, который российские войска нанесли 6 мая по селу Великая Чернетчина Сумской громады, погибли трое мирных жителей, среди них - 6-летний мальчик. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"Враг нанес баллистический удар по месту, где обычно находится много гражданских - в том числе молодежь и дети", - отметил Григоров.

видео дня

По его словам, еще восемь человек получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте трагедии работают спасатели, медики и психологи, развернут штаб по ликвидации последствий удара.

О гибели 6-летнего мальчика по имени Борис также сообщила его мама в своем Instagram. Она написала, что "ему навсегда осталось 6".

Это еще одно доказательство того, как Россия целенаправленно атакует мирное население.

Удары по Сумской области - новости по теме

Напомним, 18 апреля российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах. В Сумах три дрона попали в объект промышленности, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы.

Также утром 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство куличей. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за продукцией.

Как сообщал Главред, 5 мая российские войска обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую общины Сумской области. В результате атак погибли трое гражданских, еще семеро, среди которых 16-летний подросток, получили ранения.

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Что такое Сумской городской совет?

Сумской городской совет - орган местного самоуправления в Сумской области, пишет Википедия.

Сумской городской совет является органом, представляющим городскую общину города Сумы и осуществляет от ее имени и в ее интересах функции и полномочия городского самоуправления, определенные Конституцией и законами Украины.

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