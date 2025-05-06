Последствия российского удара по Сумской области: среди погибших 6-летний мальчик

О главном:
- Удар по Сумщине 6 мая унес жизни 3 человек, среди них 6-летний мальчик
- Восемь раненых, двое в критическом состоянии
- Спасатели и медики работают на месте трагедии
В результате баллистического удара, который российские войска нанесли 6 мая по селу Великая Чернетчина Сумской громады, погибли трое мирных жителей, среди них - 6-летний мальчик. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".
"Враг нанес баллистический удар по месту, где обычно находится много гражданских - в том числе молодежь и дети", - отметил Григоров.видео дня
По его словам, еще восемь человек получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте трагедии работают спасатели, медики и психологи, развернут штаб по ликвидации последствий удара.
О гибели 6-летнего мальчика по имени Борис также сообщила его мама в своем Instagram. Она написала, что "ему навсегда осталось 6".
Это еще одно доказательство того, как Россия целенаправленно атакует мирное население.
Удары по Сумской области - новости по теме
Напомним, 18 апреля российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах. В Сумах три дрона попали в объект промышленности, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы.
Также утром 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство куличей. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за продукцией.
Как сообщал Главред, 5 мая российские войска обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую общины Сумской области. В результате атак погибли трое гражданских, еще семеро, среди которых 16-летний подросток, получили ранения.
Читайте также:
- "Ложный" удар по Сумах: эмоциональный ответ Зеленского на заявление Трампа
- Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага
- "Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы
Что такое Сумской городской совет?
Сумской городской совет - орган местного самоуправления в Сумской области, пишет Википедия.
Сумской городской совет является органом, представляющим городскую общину города Сумы и осуществляет от ее имени и в ее интересах функции и полномочия городского самоуправления, определенные Конституцией и законами Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред