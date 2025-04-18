Погиб предприниматель, приехавший за пасками: РФ ударила по кондитерскому цеху в Сумах

За медицинской помощью обратилась работница кондитерского цеха.

https://glavred.info/war/pogib-predprinimatel-priehavshiy-za-paskami-rf-udarila-po-konditerskomu-cehu-v-sumah-10657061.html Ссылка скопирована

Удар дронов по Сумам - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

Кратко:

РФ атаковала Сумы дронами

Под удар попал кондитерский цех

Погиб человек, есть пострадавшая

Утром 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство пасок. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за праздничной продукцией.

"Около 5 утра враг нанес удар БПЛА типа Шахед по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок. Погиб предприниматель, который приехал за продукцией", - сообщил в Facebook глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник.

видео дня

Также за медицинской помощью обратилась работница кондитерского цеха.

Воздушная атака РФ по Украине утром 18 апреля - главное

Как писал Главред, утром пятницу, 18 апреля, российская оккупационна армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах.

Известно, что оккупанты ударили баллистикой по густонаселенному району Харькова. Пострадали как минимум 60 человек.

В Сумах три Шахеда попали в один объект.

В результате ракетной атаки в Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Пострадали частные дома и теплицы. В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что РФ может усилить удары по Украине.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред