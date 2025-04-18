Погиб предприниматель, приехавший за пасками: РФ ударила по кондитерскому цеху в Сумах

Кратко:
- РФ атаковала Сумы дронами
- Под удар попал кондитерский цех
- Погиб человек, есть пострадавшая
Утром 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство пасок. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за праздничной продукцией.
"Около 5 утра враг нанес удар БПЛА типа Шахед по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок. Погиб предприниматель, который приехал за продукцией", - сообщил в Facebook глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник.
Также за медицинской помощью обратилась работница кондитерского цеха.
Воздушная атака РФ по Украине утром 18 апреля - главное
Как писал Главред, утром пятницу, 18 апреля, российская оккупационна армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах.
Известно, что оккупанты ударили баллистикой по густонаселенному району Харькова. Пострадали как минимум 60 человек.
В Сумах три Шахеда попали в один объект.
В результате ракетной атаки в Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Пострадали частные дома и теплицы. В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Пострадавших нет.
Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что РФ может усилить удары по Украине.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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