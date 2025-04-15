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Ракетный удар РФ по Сумам: у Рады есть вопросы к военному руководству

Виталий Кирсанов
15 апреля 2025, 21:09
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Комитет ВРУ будет выяснять, действительно ли накануне происходил сбор военных для награждения.
Федор Вениславский
Федор Вениславский / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Что сказал Федор Вениславский:

  • "Определенное количество" военных погибло в результате атаки РФ
  • В условиях войны в Сумах много военнослужащих

В среду, 16 апреля, на комитете Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут рассматривать российский удар по центру Сум в Вербное воскресенье, который унес жизни 35 человек. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил представитель этого комитета, народный депутат Федор Вениславский.

Он акцентировал, что комитет будет выяснять, действительно ли накануне происходил сбор военных для награждения.

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"Наши народные депутаты распространили уже информацию о том, что там действительно должно было быть награждение. Этой информацией уже оперируют российские пропагандистские каналы, оправдывая свой террористический удар тем, что действительно там было награждение. У меня нет сейчас информации, было или не было. Но, судя по косвенным фактам, какое-то собрание там планировалось", – подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что "определенное количество" военных погибло в результате атаки РФ на Сумы. По словам нардепа, это могло быть "следствием случайных действий".

"В условиях войны в Сумах много военнослужащих, в том числе по делам семейным, личным, военным они могли там находиться", - сказал он.

Вениславский заявил, что это один из вопросов, который на заседании комитета планируют задать военному руководству, Министерству обороны, начальнику Генерального штаба.

Кроме того, он ответил на вопрос, мог ли быть сознательный "слив" информации врагу.

"Во-первых, это компетенция Службы безопасности Украины. Во-вторых, если действительно имело место какое-то собрание военных и по той локации был нанесен ракетный удар, то, безусловно, Россия эту информацию откуда-то получила. Откуда она могла получать? Очевидно, ее кто-то из врагов украинского народа, украинского государства российской стороне предоставил", - заявил он.

Ракетный удар РФ по центру Сум 13 апреля - что известно

Как сообщал Главред, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по центру Сум. В результате этих атак погибло 35 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атака была преднамеренной. Россияне пытались достичь максимального количества жертв среди мирных жителей в день большого религиозного праздника для украинцев.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что удары были направлены на мирное население. Особенно разрушительным стал второй удар - ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести еще больший ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение и назвал это нападение ужасным. Среди погибших - известная артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

Также стало известно, что 13-летний Кирилл Ильяшенко во время ракетного обстрела проявил героизм, спасая пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспорта.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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