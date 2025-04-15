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"Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в Сумах

Ангелина Подвысоцкая
15 апреля 2025, 17:24
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Российские оккупанты ударили по центру Сум двумя баллистическими ракетами. Татьяна с дочкой едва не погибли по дороге к бабушке.
удар по Сумам
Татьяна и Лиза чудом выжили в автобусе во время ракетного удара / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Кордон.медиа

Что известно:

  • РФ ударила баллистическими ракетами по центру Сум
  • В результате атаки едва не погибла женщина с маленькой дочкой

13 апреля российские оккупанты жестоко и безжалостно ударили по центру Сум двумя баллистическими ракетами, унеся жизни многих мирных людей. В автобусе смерти была Татьяна со своей маленькой дочкой Лизой. Кадры с окровавленными лицами мамы с ребенком облетели весь мир. Татьяна рассказала удивительные подробности того, что произошло до и после ракетного удара. Видео разлетелось в Сети.

Татьяна и Лиза ехали к бабушке в гости. Девочка вообще не любила носить крестик, но прямо перед выходом из дома она попросила маму надеть его.

видео дня

"Когда одевались, то дочь говорит, надень мне крестик. Она не любит его носить, а в тот день говорит - "надень". Я удивилась еще так", - говорит Татьяна.

Тогда они пошли на остановку и сели в тот же автобус. Когда они заходили внутрь, им уступил место мальчик - тот самый Кирилл, который потом спасал людей.

"Автобус был набит битком. Мы сидели на сиденьях возле средней двери. Кто-то говорил, что слышал свист. Я услышала уже сам взрыв", - вспоминает женщина.

Она накрыла собой ребенка, на них посыпалось стекло, обломки, пыль. Люди начали выбираться из горящего автобуса, Татьяна хотела встать, но почему-то не смогла и продолжила сидеть, боясь новых осколков. Ее дочь начала плакать, потому что увидела, что лицо мамы в крови.

Смотрите видео о ракетном ударе по Сумам:

удар по Сумам
Татьяна и Лиза чудом выжили в автобусе во время ракетного удара / фото: скриншот

Татьяна боялась детонации и хотела быстрее выбраться из автобуса. Тогда часть людей выпрыгивала из окон, другая часть - толпилась у дверей.

"Мне какая-то женщина подала руку, я вышла. Все внимание было приковано к дочери, но краем глаза я увидела, как лежали вокруг люди ... К нам подошла журналистка и попросила сфотографировать. Когда я увидела, что это видео так разошлось... комментариев много писали. Мне так и неудобно, ведь мы как будто какие-то главные герои", - говорит она.

К ней дозвонился мужчина и уже ехал за ними, но добраться было трудно, ведь вся улица была заблокирована.

У Татьяны и Лизы незначительные ранения. У них порезы от стекла. Женщина винит во всем себя и до сих пор не может оправиться от случившегося.

"Я виню себя, что мы поехали в тревогу. Что сели именно на этот автобус... Малая отходит понемногу от пережитого, а я наоборот. Когда едем в машине, то у меня такое ощущение, что сейчас все повторится", - добавила Татьяна.

Ракетный удар РФ по центру Сум 13 апреля - что известно

Как сообщал Главред, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по центру Сум. В результате этих атак погибло 35 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атака была преднамеренной. Россияне пытались достичь максимального количества жертв среди мирных жителей в день большого религиозного праздника для украинцев.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что удары были направлены на мирное население. Особенно разрушительным стал второй удар - ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести еще больший ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение и назвал это нападение ужасным. Среди погибших - известная артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

Также стало известно, что 13-летний Кирилл Ильяшенко во время ракетного обстрела проявил героизм, спасая пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспорта.

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