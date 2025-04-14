Новые детали удара по Сумам и упреки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 14 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 14 апреля / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Одессе вражеский дрон попал в больницу: вспыхнул пожар, пострадали люди

Вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы. После полуночи 14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил подробности российской атаки.

По словам Труханова, из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждены перекрытия и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

видео дня

В Харькове прогремел взрыв: из-за атаки БПЛА начался пожар площадью в 1000 метров

Утром в понедельник, 14 апреля, в Харькове прогремел взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

Может начаться мировая война: Зеленский назвал конечную цель Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас на карту поставлена безопасность всего мира. Полномасштабная война с Россией, которая длится уже более трех лет, может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью программе "60 минут" на американском канале CBS в своем родном городе Кривой Рог через неделю после того, как российская ракета убила 19 человек, в том числе девять детей возле детской площадки.

"Вы поймете, что сделал Путин": Зеленский пригласил Трампа в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план. Об этом глава государства сказал в интервью программе "60 минут" на американском канале CBS.

По словам Зеленского, находясь в Украине, Трамп мог бы "понять, что здесь происходит".

До 100 тыс. военных и 13 тыс. гражданских: названы потери Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях, которые понесла Украина с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Как сообщили журналисты американского канала CBS, оккупанты совершили 1700 атак на школы. Разрушено 780 медучреждений. Погибло более 600 детей. Сообщается также о 13 тыс. погибших гражданских и до 100 тыс. потерь среди военных.

Президент США Дональд Трамп почти через сутки отреагировал на ракетный удар России по Сумам, в результате которого погибли 34 человека. Американский лидер заявил, что РФ совершила "ошибку". Об этом сообщило издание Forbes.

РФ столкнулась с проблемами, наступление оккупантов на фронте замедлится: детали от ISW

Нынешняя военная тактика страны-агрессора России в войне против Украины, вероятно, приведет к большим масштабам потерь в рядах оккупантов. А в дальнейшем это может поспособствовать тому, что продвижение российских войск вдоль линии фронта замедлится.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны(ISW). Они отметили, что такое мнение подкрепляется постоянными жалобами российских провоенных блогеров на поведение оккупационных сил.

Мерц поддержал поставки ракет Taurus Украине, но есть условие

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus. Однако, по его словам, есть условие.

Во время программы Caren Miosga на телеканале ARD вечером 13 апреля у политика спросили о возможности поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Мерц ответил, что всегда был согласен с такой идеей.

Инструктор Яворовского полигона готовил теракты против командиров ВСУ по заказу РФ

На Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание осуществить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворовском полигоне. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху: где будет сильная непогода

Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, в большинстве областей будет сухой и солнечной. Однако часть областей накроют дожди и грозы.

Непогода ожидается в западных областях. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса, только в западных областях 20-го апреля вероятны дожди, местами с грозами, и +16...+21 градус", - отметила Диденко.

"100 тысяч погибших бойцов ВСУ": у Зеленского опровергли данные CBS News

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал материал CBS News с интервью Владимира Зеленского, где озвучивались украинские потери в войне с РФ.

Как пишет Лига, Никифоров в комментарии журналистам отметил, что программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с президентом Зеленским, где закадровым текстом говорится о якобы до 100 000 погибших украинских военных во время полномасштабной войны.

Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет оккупировать всю Украину. При этом у Украины нет сил, чтобы деоккупировать все захваченные россиянами территории. Об этом глава государства сказал в интервью программе 60 minutes на американском канале CBS.

"Все вернется. Желательно, чтобы дипломатическим путем. Безусловно, не хочется терять людей", - сказал он.

"Ракета за 45 секунд долетает": новые детали двойного удара РФ по Сумам

В результате ракетного удара РФ по Сумам в воскресенье 34 человека погибли, около 40 находятся в больнице, 11 из них - в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По предварительным данным, речь идет о действии осколочно-фугасной боевой части ракеты при столкновении с поверхностью, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Без США Украина будет нести много потерь: Зеленский сделал важное заявление

Если Украина останется без американской поддержки, она будет нести много потерь - человеческих и территориальных.

Без США трудно будет быстро завершить войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе 60 minutes на американском канале CBS.

В Сумах прогремел мощный взрыв - в небо поднимается огромный столб дыма

В понедельник, 14 апреля, в Сумах прогремел взрыв. Россияне атаковали город ударным БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Опять в городе Сумы прогремел взрыв", - рассказал он.

Перед этим Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно об активности разведывательных дронов в Сумском районе.

Путин сейчас в позиции силы из-за действий Трампа - The Telegraph

Лояльное поведение президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина усиливает уверенность главы Кремля в том, что он может продолжать войну против Украины.

Трамп, который ранее обещал завершить войну в Украине "в течение 24 часов", своими действиями способствует ее продолжению, а не окончанию. Об этом пишет издание The Telegraph.

"Он оправдывает Путина": Зеленский резко высказался о позиции Вэнса

Президент Украины Владимир Зеленский критически отозвался о позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно войны, развязанной РФ.

В интервью CBS News он отметил, что соратник Дональда Трампа не понимает, что на самом деле происходит в Украине и говорит теми же фразами, которые ранее звучали от россиян.

Во время ракетного удара по Сумам 13-летний школьник Кирилл Ильяшенко проявил настоящий героизм и даже несмотря на ранения, он выбрался из горящего автобуса и спас других пассажиров, разблокировав двери. Именно занятия вольной борьбой помогло ему сгруппироваться и продумать план действий. Об этом он рассказал в комментарии изданию Кордон.Медиа.

В Турции заявили о переговорах между Украиной и РФ: что известно и какова цель Анкары

В медиа появилась информация о возможных переговорах между Украиной и Россией в Турции, которые якобы запланированы на 15-16 апреля. В частности, сообщалось, что встречи должны были состояться в штабе Военно-морских сил Турции в Анкаре и касаться вопросов безопасности в Черном море.

Главред собрал главное, что стоит знать о якобы запланированных переговорах между Украиной и Россией.

Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве 9 мая - что предполагается

Президента Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая как символ дипломатического единства на фоне традиционного военного парада, который в тот же день проводит в Москве российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает издание Politico.

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в начале агрессии России против Украины, при этом не упомянув ни разу российского диктатора и военного преступника Путина. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уменьшение штрафа на 50% для военнообязанных, которые добровольно готовы его оплатить. Это касается лиц, которые несвоевременно обновили учетные данные или уклонялись от службы. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

Двое граждан Китая, которые попали в плен ВСУ, убеждают, что не хотели участвовать в боях против Украины. Об этом они рассказали на пресс-конференции, которую провела Служба безопасности Украины, передает Суспільне.

Россиян готовят к продолжению войны: Зеленский раскрыл циничный замысел Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не желает останавливать захватническую войну против Украины, а государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он напомнил, что ровно 34 дня назад Украина положительно ответила на полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами.

ЕС представляет детальный план по отказу от нефти и газа из РФ

Европейская комиссия собирается объявить детальную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Евросоюз обязался отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года. Однако Еврокомиссия отложила публикацию своей "дорожной карты" по постепенному отказу от нефти и газа из РФ. Сначала опубликовать документ планировали в прошлом месяце.

Трамп обвинил Украину в начале войны и поставил дедлайн для Путина - что известно

14 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений относительно войны в Украине, возложив ответственность за ее начало на своего предшественника Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Главред собрал главные заявления президента США Трампа по Украине.

Сумы снова под атакой баллистики, есть прилет - что известно о последствиях удара

Вечером, 14 апреля российские оккупационные войска нанесли новый удар по Сумам с применением баллистического вооружения. Об этом сообщает Суспільне.

"В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении СМИ.

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