В Турции заявили о переговорах между Украиной и РФ: что известно и какая цель Анкары

В Турции заявили о подготовке переговоров по безопасности в Черном море и ответили, будет ли российская сторона официально привлечена к встрече.

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В Турции заявили о переговорах между Украиной и РФ - какова цель встречи / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно о переговорах Украины и России в Турции

Какова позиция Украины относительно этих переговоров

Заявление Минобороны Турции - будут ли россияне участвовать в переговорах

В медиа появилась информация о возможных переговорах между Украиной и Россией в Турции, которые якобы запланированы на 15-16 апреля. В частности, сообщалось, что встречи должны были состояться в штабе Военно-морских сил Турции в Анкаре и касаться вопросов безопасности в Черном море.

Главред собрал главное, что стоит знать о якобы запланированных переговорах между Украиной и Россией.

В Турции заявили о переговорах между Украиной и Россией - о чем будут говорить

13 апреля Турецкие СМИ, ссылаясь на Министерство национальной обороны Турции, сообщили, что 15-16 апреля в Анкаре пройдет встреча по безопасности в Черном море с участием представителей Украины и России. Об этом информирует CNN Turk.

Встреча состоится в штабе Командования Военно-морских сил Турции и будет посвящена обсуждению вопросов морской безопасности после потенциального прекращения огня между Украиной и РФ. Цель - обеспечение стабильности и мира в регионе.

Ожидается также участие представителей других иностранных государств, однако перечень стран пока не разглашается. Во время переговоров планируется рассмотрение военно-морских аспектов будущего планирования безопасности в Черном море.

Какова позиция Украины относительно переговоров в Турции

Украина и Россия не планируют проводить встречу в Турции для обсуждения безопасности в Черном море.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий / фото t.me/Ukraine_MFA

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии РБК-Украина, опровергнув сообщения СМИ о возможной подготовке подобной встречи.

"Это что-то турецкие СМИ придумали. Встречи в формате Украина - Россия там не будет и никогда не планировалось".

Заявление Минобороны Турции - будут ли россияне участвовать в переговорах

14 апреля Министерство обороны Турции официально подтвердило проведение встречи по безопасности по Черному морю, которая состоится 15-16 апреля в Анкаре. Как сообщает агентство Anadolu, несмотря на предварительную информацию в медиа, представители России участия в этой встрече не будут принимать.

Мероприятие состоится в штабе военно-морских сил Турции, и в его рамках будут обсуждаться вопросы безопасности Черного моря в контексте возможного прекращения огня между Украиной и РФ. Основное внимание будет сосредоточено на военно-морском планировании, направленном на сохранение стабильности и мира в регионе.

Участие во встрече примут военные представители других стран, однако их перечень не уточняется. Турецкое оборонное ведомство подчеркнуло, что российских чиновников среди участников не будет.

Как Турция может контролировать перемирие в море

В интервью Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что Турция еще до начала полномасштабной войны, и до сих пор, обоснованно считает себя ведущей силой в Черноморском регионе. Это обусловлено ее военным потенциалом, стратегическим расположением и контролем над черноморскими проливами. По мнению Анкары, этих факторов достаточно для доминирования в регионе, ведь она фактически держит "горло" Черного моря.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:

"Но здесь они, как мне кажется, ошибаются. Без активной деятельности в самой акватории Черного моря и взаимодействия с партнерами-союзниками навести порядок в "турецком озере" невозможно. Черное море маленькое, и российские силы могут устроить там хаос, если пожелают", - сказал эксперт.

В ответ на вопрос о возможном согласии США относительно турецкого контроля, Лакийчук заметил, что ключевой вопрос заключается не в позиции Вашингтона, а в том, готова ли сама Турция брать на себя более активную роль в региональной безопасности.

"Туркам выгоднее оставаться над конфликтом и говорить: "Мы не даем огню разгореться, мы его локализуем". Но тушить его - не "царское" дело", - резюмировал он.

Какое главное условие для перемирия в море

В интервью Главреду главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что установление перемирия и обеспечение безопасности в Черном море невозможно без вывода российских войск из временно оккупированного Крыма. Пока на полуострове дислоцируются российские силы, гарантировать свободу судоходства не представляется реалистичным.

"Я думаю, что есть одно фундаментальное условие: на Крымском полуострове не должно быть российских военных. Пока на Крымском полуострове базируется флот, имеются 11 (или даже больше) военных аэродромов первого класса, ракетные позиции "Искандеров" и других видов ракет, радиолокационные станции и т.д., безопасности в Черном море ожидать бесполезно", - отметил Клименко.

Что известно об ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

По его мнению, безопасность в Черном море предполагает полную деоккупацию Крыма или как минимум его демилитаризацию с выводом войск РФ и размещением международного миротворческого контингента. Только при таких условиях можно говорить о реальных гарантиях мира и свободного мореплавания.

Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:

Почему Турция заинтересована в прекращении огня в Черном море

Клименко также подчеркнул, что ситуация в Черном море напрямую затрагивает интересы стран НАТО, в частности Турции, Болгарии и Румынии. Они активно инвестируют в добычу природного газа на шельфе, и любая угроза со стороны России, включая возможное попадание ракеты в технические сооружения, может привести к огромным экономическим потерям. Особенно Турция, которая вложила миллиарды в инфраструктуру на морском шельфе, заинтересована во избежании эскалации.

"Они ведут там работы, вгатили миллиарды долларов в сложное оборудование. Турция очень надеется, что ее месторождение "Сакарья", обеспечит ее энергетическую независимость от России. Это месторождение расположено ровно посередине 500-километрового расстояния между Босфором и Севастополем", - подчеркнул он.

Аналитик отмечает, что страны региона справедливо обеспокоены возможностью эскалации конфликта в Черном море. Если российская ракета, даже случайно, попадет в их дорогостоящие объекты, это может привести к серьезным финансовым потерям, все может сгореть в огне.

В Болгарии и Румынии также есть морские месторождения, хотя и меньшие, они имеют стратегическое значение для этих стран. Поэтому и они не заинтересованы в распространении боевых действий в регионе. Очевидно, что основным источником угроз для Черного моря остаются российские военные силы - корабли, ракеты и авиация, расположенные во временно оккупированном Крыму.

"Именно поэтому идея демилитаризации Крыма как начального шага создания фундамента безопасности судоходства в Черном море теоретически может получить поддержку черноморских стран", - резюмировал он.

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