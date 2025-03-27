Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных

Ситуация в Черном море после перемирия останется без изменений, позиции РФ и Украины несовместимы, считает эксперт.

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Россия хочет под видом перемирия вернуть свои корабли в оккупированный Севастополь - Клименко / Коллаж Главред

25 марта в Белом доме заявили, что США и Россия достигли договоренности о безопасном судоходстве в Черном море. Стороны согласились обеспечить безопасную навигацию, устранить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море, а также США пообещали помочь восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В интервью Главреду главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал, почему россиянам выгодны разговоры о скором мире, почему Трамп уже в этом году может переложить ответственность за завершение войны в Украине на Европу и почему пытается подружиться с Путиным.

Как вы считаете, с учетом того, что Белый дом заявляет, что все же были согласованы определенные решения по безопасности судоходства, как это может выглядеть на практике?

Мы с вами должны понимать, что Белый дом работает на пресс-конференции и социальные сети. Мы имеем такую странную историю с итогами переговоров. У нас, кстати, сразу возникли сомнения. Потому что это же технические переговоры, а заявления подписывают министры. Министров там не было, заместителей министров тоже не было. Так кому там заявлять? Депутат Госдумы и советник ФСБ, а с американской стороны - два никому не известных чиновника из аппарата Совета национальной безопасности. Такие люди не подписывают никаких заявлений.

И, как мы уже знаем сегодня, Российская Федерация устами пресс-секретаря Путина заявила: "Ну, какое заявление? Это же технические переговоры, никаких заявлений и не должно было быть".

А теперь Белый дом говорит: "Ой, мы договорились о безопасном судоходстве". Причем Лавров тут же комментирует: "Вот если только Вашингтон даст приказ Зеленскому, чтобы он это выполнял".

Я думаю, что на самом деле ситуация была такой: либо кто-то умный в США вспомнил, что существует дипломатия, а в дипломатии есть правила ведения переговоров, принятия решений, подписания заявлений и так далее, и что в этом смысле такое заявление неуместно.

Или, скорее всего, кто-то с украинской стороны сказал американцам что-то вроде: "Слушайте, у нас же комбинированные переговоры: США - Украина, США - Россия. Чего это вы тут подписываете что-то без нас?" Поэтому и возникла вся эта ситуация. Посмотрим, как это будет развиваться.

Суть вопроса такова. За все время большой войны Украина ни разу не атаковала российские коммерческие порты или коммерческие суда. Украина атаковала только военные корабли. Зато Россия постоянно атакует украинские порты. С начала большой войны она повредила 33 коммерческих иностранных судна, в том числе восемь - начиная с сентября прошлого года - в портах Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный).

За прошлый год, который был високосным (366 дней), 144 дня были атаки на Одесскую область, то есть это - почти половина года. Летом они происходили непрерывно - по три, четыре, даже семь дней подряд. Последняя атака в марте: прилетела баллистическая ракета с кассетной боевой частью, погибло четыре члена экипажа. Это было греческое судно, а экипаж состоял из граждан Сирии.

У нашей мониторинговой группы есть интересная статистика: в 2024 году была 71 ракетная атака на порты Одесской области, в которых использовано 128 баллистических и 9 крылатых ракет "Искандер". За два месяца этого года уже было 11 ракетных атак: девять "Искандеров" и пять X-69.

Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:

Так что здесь можно требовать от Украины? Мы и так не ведем боевых действий против гражданского судоходства в Черном море. Ни одно российское коммерческое судно или судно, которое находилось в российском порту Черного моря, не было повреждено в результате наших атак. Но есть 42 результативных удара по военным кораблям и катерам Черноморского флота России. Это стало годами очередного исторического позора Черноморского флота РФ: 22 единицы уничтожены, 20 - повреждены, половина из них не подлежит восстановлению.

Фактически нам говорят: "Давайте мы не будем бить по вашим гражданским судам в ваших портах, а вы не атакуйте наши военные корабли". К тому же они хотят, чтобы их инспекторы снова контролировали украинские коммерческие суда, которые идут в наши порты и из них, как это было по ООНовскому коридору. И параллельно, о чем никто не говорит, они хотят, чтобы покрытый позором Черноморский флот РФ, который прячется в Новороссийске, тихонько вернулся на главную базу - город-герой Севастополь.

Конечно, это абсолютно неприемлемо для Украины. Поэтому таких договоренностей и подписанных соглашений не будет.

Президент Зеленский еще 18 марта прямо во время пресс-конференции заявил: "Нравится это России или нет, но наш экспортный морской коридор будет функционировать так, как функционировал, несмотря на все атаки". Позиции сторон несовместимы, поэтому перспектив у этих договоренностей нет.

Судя по тому, что сказано в заявлении Белого дома, Соединенные Штаты и Россия согласились обеспечить безопасную навигацию, избежать применения силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях. То есть фактически то, о чем вы сейчас говорили. В этом контексте, как вы считаете, насколько это условное "перемирие", заключенное между США и Россией, будет касаться именно портов?

Я не хочу рассматривать это в таком аспекте. Белый дом заявил, что США согласились с обеими сторонами обеспечить безопасную навигацию. Но как именно США могут это обеспечить? Никоим образом. Они могут это сделать только в том случае, если предоставят нам больше средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, США помогут восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Но ведь в этом нет никаких проблем - эти товары не находятся под санкциями.

Поэтому я не знаю, что конкретно означает это заявление. Тем более, его обнародовал не сам Белый дом, а какой-то журналист в X. Все это, опять же, больше похоже на то, что Белый дом работает не на результат, а на медиа.

То, что я успел увидеть и прочитать, выглядит непонятно. Что это за документ? Они в очередной раз заявили, что достигли классного соглашения, которое просто "гениальное", потому что за ним стоит их президент - лучший лидер в истории, пожалуй. Я не вижу в этом ничего существенного.

Одно можно сказать точно: Украина не согласится на то, чтобы Черноморский флот России, который мы совместными усилиями вытеснили из Севастополя и западной части Черного моря, вернулся и военные корабли РФ снова находился возле Одессы. Этого не будет.

Можно ли в таком случае сказать, что эти переговоры действительно были техническими и фактически безрезультатными?

В целом я не вижу никаких перспектив в этой переговорной теме имени президента Трампа. Президент Трамп хочет снова "подружиться" с Путиным или с Россией через Соединенные Штаты. Путин хочет уничтожить Украину. Где в этой схеме место для нас? Нет. Поэтому рано или поздно Украина будет вынуждена заявить, что политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки, направлена на поддержку России и наносит вред Украине. Это лишь вопрос времени.

Сейчас мы видим, что и Украина, и весь западный мир - страны Европейского Союза, Великобритания, Канада - фактически вынуждены тянуть время. Во-первых, чтобы понять, эта эпидемия в Вашингтоне надолго или она лишь временная и вот-вот пройдет. Во-вторых, чтобы за это время успеть разработать и принять первые шаги для компенсации последствий того, что Соединенные Штаты постепенно переходят в состояние союзников Путина.

Именно поэтому пока нет резких заявлений и радикальных действий. Все это больше похоже на спокойный разговор врача-психиатра с психически больным: "Не волнуйся, не волнуйся, мы все обсудим, только спокойно. Без резких движений. Давай еще раз все обсудим". Ну, примерно так.

Если гипотетически говорить о перемирии в целом, не при этих конкретных условиях, то каким оно, по вашему мнению, должно быть? И есть ли у нас, кроме Соединенных Штатов и, конечно, Украины как стороны, по которой постоянно наносятся удары, другие источники помощи? Откуда мы можем ее получить?

Я думаю, что есть одно фундаментальное условие: на Крымском полуострове не должно быть российских военных. Пока на Крымском полуострове базируется флот, имеются 11 (или даже больше) военных аэродромов первого класса, ракетные позиции "Искандеров" и других видов ракет, радиолокационные станции и т.д., безопасности в Черном море ожидать бесполезно.

Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных. Это может быть либо полная деоккупация, либо промежуточный этап - демилитаризация Крыма, вывод всех российских военных и размещение там международного контингента для обеспечения безопасности. Без этого никакое перемирие и никакая свобода судоходства в Черном море невозможны в принципе.

Европа и Соединенные Штаты также являются заинтересованными сторонами, поскольку, кроме Украины, к Черному морю имеют выход несколько европейских стран. Но насколько это возможно реализовать?

Я не вижу, в чем заключается интерес Соединенных Штатов в Черном море. Там есть экспортный поток нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум, в котором участвуют несколько американских компаний, в том числе Shell. Но контрольный пакет там принадлежит России, а объемы - примерно 5-7 миллионов тонн нефти в месяц. Это не настолько критический показатель для мирового рынка нефти, чтобы в ситуацию вмешивались президенты такой страны, как США.

Зато в Черном море есть серьезные интересы Путина. Также там присутствуют интересы Турции, Болгарии, Румынии - стран НАТО. Они, особенно Турция, сделали огромные инвестиции в добычу природного газа на шельфе Черного моря. Они ведут там работы, влили миллиарды долларов в сложное оборудование. Турция очень надеется, что ее месторождение "Сакарья", обеспечит ее энергетическую независимость от России. Это месторождение расположено ровно посередине 500-километрового расстояния между Босфором и Севастополем.

Понятно, что эти страны обеспокоены риском войны в Черном море. Если какая-то российская криворукая ракета "случайно" попадет в их миллиардные технические сооружения, то все эти средства сгорят в газовом факеле. В Болгарии и Румынии также есть морские месторождения, хоть и меньше, но для них они тоже критически важны.

Поэтому они тоже не хотят, чтобы война на Черном море распространялась. И, конечно, они прекрасно понимают, что главный фактор опасности в регионе - это российские корабли, ракеты и самолеты, размещенные в оккупированном Крыму, в центре Черного моря.

Именно поэтому идея демилитаризации Крыма как начального шага создания фундамента безопасности судоходства в Черном море теоретически может получить поддержку черноморских стран.

То есть вы имеете в виду, что эти страны могут даже пойти на военную операцию в обозримом будущем?

Да, конечно.

Какие у Украины остаются варианты, и можем ли мы сейчас повлиять на ситуацию?

Я думаю, что вопрос не во влиянии, а в необходимости сохранять свою позицию. Мы не стреляем по гражданскому судоходству. Ситуация в Черном море выглядит так: в его северо-западной части продолжается война. Там Россия бьет по нашим портам, под эти обстрелы попадают коммерческие суда. Причем 96% из них - это суда турецкие, европейские, китайские и других стран. В то же время на остальной акватории Черного моря все, как было.

Иногда "что-то" очень точно, четко и аккуратно прилетает в российские военные корабли, а также на территорию оккупированного Крыма - исключительно по военным объектам: портам, кораблям, судостроительным заводам, ракетным позициям и военным аэродромам.

Все остальное - то есть судоходство - функционирует, как в мирное время, с теми же объемами. Да, есть определенные опасности, в частности минная опасность. Например, нашими силами обезврежено более 100 мин в районе побережья Одесской области. Также были случаи дрейфования мин в территориальных водах Болгарии и Румынии. Это последствия войны, но они не являются катастрофическими.

Риски можно убрать, если убрать Россию из Крыма. Любой ракетный комплекс или самолет, размещенный на полуострове, является угрозой. Еще до начала полномасштабного вторжения мы публиковали карты, где показывали радиусы поражения российских ракет "Бастион", "Искандер" и т.д., дислоцированных в оккупированном Крыму.

Убрав эти угрозы, можно говорить о реальном снижении рисков в регионе. Просто сказать: "Давайте вы не будете стрелять по Одессе, а ваш флот тем временем вернется в Севастополь, и рядом с Одессой в море выйдут корабли" не получится, Украина на это не пойдет.

И, кстати, я думаю, что позицию наших переговорщиков сейчас очень усиливают два обстоятельства. Ведь параллельно со всеми этими разговорами о перемирии каждый день в Европе происходит какое-то событие. То есть коалиция решительных: собираются президенты, собираются министры, собираются военные.

Каждый день мы читаем новости о том, что одна, вторая, третья, десятая страна увеличивают финансовую помощь Украине, передают средства на закупку военного оборудования, техники и тому подобное. То есть этот процесс идет параллельно. И это свидетельствует, что разговоры о скором мире сегодня порождены, прежде всего, новой американской элитой, ведь им нужна какая-то быстрая победа. Чтобы Трамп смог написать очередной пост и претендовать на Нобелевскую премию мира.

Эти разговоры нужны и Российской Федерации, ведь она рассчитывает на то, что в случае заполнения средств массовой информации разговорами о скором мире, избиратели начнут спрашивать британского премьера, французского президента, немецкого канцлера: "Так слушайте, скоро же мир. Зачем вы увеличиваете военные расходы? Зачем наращиваете военную помощь Украине, если мир вот-вот наступит?"

Поэтому такая ситуация, и здесь очень важно не попасть в плен этих иллюзий и понимать, что до мира еще далеко.

Каков ваш прогноз относительно того, как в ближайшее время может развиваться ситуация в Черном море?

Я думаю, что в Черном море все останется так, как есть. Я не вижу сегодня каких-то базовых, фундаментальных вещей. Есть позиции, с которых Украина не отступит. Поэтому какие бы "хотелки" не высказывала российская сторона - этого не будет.

Что при этом будет рассказывать Белый дом? Ну, они каждый день рассказывают о своих больших победах, об удачных сделках и будут продолжать это делать. Делегации могут встречаться еще 328 раз на техническом уровне и обсуждать, каким вооружением, куда можно, а куда нельзя бить.

Кстати, затягивание этих переговоров выгодно и Российской Федерации. Мотив - они рассчитывают, что таким образом будут размывать поддержку Европы, которая им очень не нравится, поскольку Европа внезапно решила частично заменить собой Соединенные Штаты в украинско-российской войне.

Если, например, у Трампа не получится достичь какой-то быстрой победы, то он полностью переложит ответственность за помощь Украине именно на Европу уже в этом году?

Скорее, да. Думаю, что психиатры, которые анализируют подобных личностей, отмечают, что для них более приемлемым выходом является постепенно, шаг за шагом, забыть об этой проблеме. Пусть, мол, Европа с ней разбирается.

И еще я не упомянул одну важную вещь. Это опубликованное сегодня исследование КМИС, в котором 82% украинцев во всех регионах заявили, что Украина должна продолжать борьбу даже в случае полной потери поддержки Соединенных Штатов. Мы с вами понимаем, что наши лидеры - это лидеры военного времени. Они должны опираться, во-первых, на наличие танков, снарядов, ракет, а во-вторых - на поддержку общества. А 82% - это полная консолидация общества. И этот фактор является ключевым в любых переговорах.

Кто такой Андрей Клименко Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия. Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ больших систем". С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении. С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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