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Украина и РФ проведут важные переговоры: СМИ узнали, где и когда пройдет встреча

Руслана Заклинская
13 апреля 2025, 16:24
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Переговоры между официальными представителями Украины и России пройдут в Анкаре.
Украина и РФ проведут важные переговоры: СМИ узнали, где и когда пройдет встреча
В Турции анонсировали переговоры Украины и России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • В Турции 15-16 апреля пройдут переговоры между Украиной и РФ
  • Основная тема - безопасность в Черном море

Официальные представители Украины и России проведут переговоры в Турции. Встреча состоится 15-16 апреля. Об этом сообщило издание CNN Turk.

По информации издания от Министерства обороны Турции, переговоры российских и украинских официальных лиц пройдут в Командовании Военно-морских сил в Анкаре.

видео дня

Основной темой переговоров станет ситуация с безопасностью в Черном море. Ожидается, что стороны затронут вопрос безопасного прохода гражданских судов.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Регультаты переговоров в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, переговоры между США, Украиной и Россией, состоявшиеся 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились предварительными договоренностями по безопасности судоходства в Черном море и защите энергетической инфраструктуры. Россия обязалась прекратить атаки на энергосистему Украины, а также не использовать коммерческие суда в военных целях, однако договоренности так и не заработали.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже на следующей неделе может состояться новый раунд переговоров с США о возможном прекращении огня. Он отметил, что Россия нарушает договоренности об энергетическом перемирии.

Как сообщал Главред, 10 апреля в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров между США и Россией. По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, обсуждали исключительно технические вопросы, в частности возобновление работы посольств. Война в Украине и другие политические или темы безопасности не стояли на повестке дня.

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