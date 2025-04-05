Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

Стороны обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании "Коалиции решительных".

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Эммануэль Макрон и Кир Стармер обсудили ввод контингента в Украину / Коллаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, Офис президента

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Стармер и Макрон обсудили работу "коалиции решительных"

Затронута тема работы военных планировщиков в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

Детали субботнего разговора лидеров двух стран сообщает пресс-служба британского правительства.

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Лидеры Великобритании и Франции в телефонном разговоре обсудили прежде всего введенные США тарифы и согласились, что "торговая война не отвечает ничьим интересам", говорится в сообщении.

Глав двух государства также поделились беспокойством относительно "влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии", уточняется в сообщении.

"По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. – Ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании Коалиции решительных", – добавили в правительстве Британии.

/ Главред

Ранее сообщалось об обсуждении ввода иностранного контингента в Украину. В Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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