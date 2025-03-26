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В ОП намекнули на число и вероятные места размещения европейских войск в Украине

Алексей Тесля
26 марта 2025, 21:35
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Украина рассчитывает на мощное европейское военное присутствие, подчеркнул Игорь Жовква.
Украина, НАТО
В Украину могут ввести европейские войска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Важно:

  • Украина нуждается в "серьезном" вкладе Европы в виде военного контингента
  • Недостаточно 5 тысяч или 10 тысяч европейских военных

Для завершения войны Украина нуждается в "серьезном" вкладе Европы в виде военного контингента, готового отстаивать мир силой, заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Нам не нужно просто присутствие, чтобы продемонстрировать, что Европа здесь. Нам не нужны миротворцы, "голубые каски", невооруженные или любые другие", - цитирует его France24.

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Украина не требует от европейских военных участия в боевых действиях, потому что международные войска не будут размещены на линии фронта, где Украина, прежде всего, должна полагаться на собственную армию, отметил представитель ОП.

Он сказал, что Украина рассчитывает на мощное европейское военное присутствие в стране, а также на солдат, готовых к различным сценариям, включая ракетные или дроновые атаки.

"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупредил он.

Говоря о количестве европейских сил в Украине, заместитель главы ОП обратил внимание на то, что "недостаточно 5 тысяч или 10 тысяч военных". Он не исключил, что европейские силы могут помогать в защите границы Украины с Беларусью, что позволит высвободить украинские войска для выполнения задач в более опасных регионах.

"И дело не только в количестве... Это также их готовность воевать, готовность оборонять, готовность быть вооруженными и понимание, что Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности. Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове", - добавил Жовква.

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал, сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину. Численность миротворческих войск, которые западные государства введут в Украину будет больше 10 тысяч военных.

Ранее появились новые данные о размещении миротворцев - будут не только наземные войска. Миротворческие силы в Украине могут включать не только наземные войска, но и авиацию, а также флот союзников.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину. Он рассматривает вариант введения миротворцев в Украину под руководством Организации Объединенных Наций.

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Кто такой Игорь Жовква?

Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.

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