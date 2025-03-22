"Путин тянет время": эксперт озвучил коварный план российского диктатора

В ближайшие месяцы из этого тупика выхода не будет, считает Богданов.

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Эксперт Богданов озвучил коварный план Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин

Основные тезисы Богданова:

Путин не желает завершать войну против Украины

Российский диктатор сейчас просто тянет время

Путин пытается дождаться момента, когда карты перескладутся для него лучше

Российский диктатор Владимир Путин сейчас просто тянет время. Он не желает завершать войну против Украины, поэтому просто пытается дождаться момента, когда, возможно, ситуация будет складываться больше в пользу страны-агрессора России.

Такое мнение высказал эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире "Киев24". Он считает, что мысль о возможности завершить войну каким-то компромиссом - это иллюзия, которая существует в голове мечтателей, в частности, у Дональда Трампа.

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"Путин тянет время. Он пытается дождаться момента, когда, возможно, карты перескладутся для него лучше. Иллюзия, что Путин готов прямо сейчас завершить войну на каких-то компромиссных условиях, существует только в голове определенных мечтателей, в частности Дональда Трампа", - отметил Богданов.

Эксперт подчеркнул, что он сейчас не видит перспективы, "чтобы мы (условно завтра) начали вести реальные переговоры".

Богданов считает, что есть два условия, чтобы выйти из этого тупика.

"Либо Россия посыплется, и мы отвоюем наши законные территории. Либо Путин поймет, что РФ войну продолжить уже не может. Между тем Украина, например, не может уже наступать и отвоевывать территории. Тогда обе стороны готовы к переговорам. Пока эти все танцы, которые мы наблюдаем между Россией и Америкой, Америкой и Украиной, Америкой и Европой. Похоже на то, что Путин затягивает время. Мне не представляется это реальными переговорами. Не готова Россия сегодня войну заканчивать", - сказал эксперт.

В то же время он выразил убеждение, что в ближайшие месяцы выхода из этого тупика не будет.

Переговоры Украины, США и РФ по прекращению огня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде. В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда будут продолжаться переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Также ранее в Госдепе сделали серьезное заявление и отметили, что Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру. США активно продвигают мирные переговоры между Украиной и Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут приблизить прекращение огня - он озвучил ожидания Украины. Украина поддерживает США в желании расширить инициативу по прекращению огня.

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Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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