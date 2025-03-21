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США могут приблизить прекращение огня: Зеленский озвучил ожидания Украины

Анна Косик
21 марта 2025, 18:01
149
Украина поддерживает США в желании расширить инициативу по прекращению огня.
Зеленский, огонь
Украина готова расширить инициативу по прекращению огня / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, скрин с видео

Что сказал Зеленский:

  • Украина ожидает технической встречи делегаций
  • Киев готов предоставить список гражданских объектов в отношении которых будет действовать прекращение огня

США хотят, чтобы страна-агрессор Россия перестала обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и в Киеве готовы поддержать это желание Штатов. Об этом во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина соглашается расширить прекращение огня и на удары по всем гражданским объектам, а не только энергетическим. Если РФ поддержит такой шаг, Киев выдвинет список объектов, по которым враг не сможет наносить удар.

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"Первым шагом может быть - и именно поэтому техническая встреча - это тишина в небе или условия, которые проговаривал президент Трамп - он мне передавал, о чем они говорили с Путиным - именно о том, чтобы не бить ракетами и другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас есть вопрос, что означает "другая гражданская инфраструктура" и какое количество объектов она предусматривает. Поэтому техническая команда будет готова предоставить объекты ненападения.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Инициатива США по прекращению огня - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии СМИ отметили, что в вопросе контроля за режимом прекращения огня на российско-украинской войне пока нет четких механизмов, поэтому команда Киева с американцами будет работать над этим.

Ранее также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии представители США встретятся с делегациями Украины и России. Украинские чиновники встретятся с американскими отдельно от россиян.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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