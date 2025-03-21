ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении: детали

Что сообщили военные:
- Оккупанты предприняли попытку штурма украинских позиций с применением бронетехники
- ВСУ остановили врага с помощью дронов
- Армия РФ потеряла 5 единиц бронетехники
На Купянском направлении оккупационная армия страны-агрессора России не прекращает попыток наступления на украинские позиции. 20 марта враг пытался атаковать ВСУ с помощью бронетехники.
Об этом сообщили сегодня, 21 марта, в ОСУВ Хортица в Telegram. Украинские военные заметили движение техники и еще на подходах остановили врага.
"Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43-й отдельной механизированной бригады остановили вражеский накат еще на подходах", - говорится в сообщении.
Пилоты дронов точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин. В результате наступление РФ было отражено без потерь украинских позиций. В то же время противник остался без 2 танков, 2 БМП и БТР.
"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавили в ОСУВ Хортица.
Ситуация на Купянском направлении - последние новости
Напомним, как писал Главред, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские военные очень близко подошли к Купянску Харьковской области.
Накануне стало известно, что на Купянском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются полностью захватить левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские военные.
Ранее также российские войска совершили очередную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Купянска, противник атаковал укрепленные позиции вблизи таких населенных пунктов, однако все атаки были отбиты.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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