ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении: детали

Попытка штурма оккупационных войск закончилась для них потерями.

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Украинские защитники не допустили потерь позиций / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скрины с видео

Что сообщили военные:

Оккупанты предприняли попытку штурма украинских позиций с применением бронетехники

ВСУ остановили врага с помощью дронов

Армия РФ потеряла 5 единиц бронетехники

На Купянском направлении оккупационная армия страны-агрессора России не прекращает попыток наступления на украинские позиции. 20 марта враг пытался атаковать ВСУ с помощью бронетехники.

Об этом сообщили сегодня, 21 марта, в ОСУВ Хортица в Telegram. Украинские военные заметили движение техники и еще на подходах остановили врага.

видео дня

"Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43-й отдельной механизированной бригады остановили вражеский накат еще на подходах", - говорится в сообщении.

Пилоты дронов точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин. В результате наступление РФ было отражено без потерь украинских позиций. В то же время противник остался без 2 танков, 2 БМП и БТР.

"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавили в ОСУВ Хортица.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Напомним, как писал Главред, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские военные очень близко подошли к Купянску Харьковской области.

Накануне стало известно, что на Купянском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются полностью захватить левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские военные.

Ранее также российские войска совершили очередную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Купянска, противник атаковал укрепленные позиции вблизи таких населенных пунктов, однако все атаки были отбиты.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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