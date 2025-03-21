Мощное пополнение авиации: Швеция прокомментировала передачу Украине самолетов

Поставка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления зависит от готовности определенных модификаций других истребителей.

https://glavred.info/war/moshchnoe-popolnenie-aviacii-shveciya-prokommentirovala-peredachu-ukraine-samoletov-10649198.html Ссылка скопирована

Украина получит обещанные самолеты в отведенные сроки / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное:

Передача Украине самолетов ДРЛВ не задерживается

Точно не известно, когда новые самолеты появятся в Украине

Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ASC 890. Страна обещала оказать помощь еще в мае прошлого года и пока не отстает от графика.

Как сообщает издание Delfi со ссылкой на Министерство обороны Швеции, сроки поставок самолетов ДПЛО зависят от того, когда определенные модификации других бортов, а именно истребителей F-16, будут готовы.

видео дня

"Мы работаем в соответствии с первоначальным графиком, но из соображений безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", - отметили в ведомстве

Заметим, что по словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, ASC 890 даст Украине совершенно новые возможности против воздушных и морских целей. Ее способности идентифицировать цели на большом расстоянии будут усилены, ведь самолеты будут действовать как мультипликатор силы с появлением F-16.

F-16 / Инфографика: Главред

Усиление авиации Украины - последние новости

Напомним, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко ранее сообщал, что Франция готовится передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, кроме этого украинским пилотам уже передали F-16, МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24, что усилило Воздушные силы.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года.

Накануне военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Украина может попросить у Швеции и Великобритании Eurofighter и Gripen. Эти борты станут альтернативой F-16.

Читайте также:

Что такое Saab 340 AEW&C? Saab 340 AEW&C - шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C; англ. "Airborne early warning and control"), созданный установкой радиолокационной станции Erieye на турбовинтовой транспортный самолет Saab 340, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред