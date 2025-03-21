Мощное пополнение авиации: Швеция прокомментировала передачу Украине самолетов

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- Передача Украине самолетов ДРЛВ не задерживается
- Точно не известно, когда новые самолеты появятся в Украине
Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ASC 890. Страна обещала оказать помощь еще в мае прошлого года и пока не отстает от графика.
Как сообщает издание Delfi со ссылкой на Министерство обороны Швеции, сроки поставок самолетов ДПЛО зависят от того, когда определенные модификации других бортов, а именно истребителей F-16, будут готовы.
"Мы работаем в соответствии с первоначальным графиком, но из соображений безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", - отметили в ведомстве
Заметим, что по словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, ASC 890 даст Украине совершенно новые возможности против воздушных и морских целей. Ее способности идентифицировать цели на большом расстоянии будут усилены, ведь самолеты будут действовать как мультипликатор силы с появлением F-16.
Усиление авиации Украины - последние новости
Напомним, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко ранее сообщал, что Франция готовится передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, кроме этого украинским пилотам уже передали F-16, МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24, что усилило Воздушные силы.
Ранее, как писал Главред, стало известно, что Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года.
Накануне военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Украина может попросить у Швеции и Великобритании Eurofighter и Gripen. Эти борты станут альтернативой F-16.
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Что такое Saab 340 AEW&C?
Saab 340 AEW&C - шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C; англ. "Airborne early warning and control"), созданный установкой радиолокационной станции Erieye на турбовинтовой транспортный самолет Saab 340, пишет Википедия.
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