Пополнение авиации ВСУ: во Франции анонсировали передачу мощных истребителей

Украина получит партию истребителей Mirage 2000-5 в ближайшие месяцы.

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Французские истребители усилят украинскую авиацию до конца марта 2025 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, U.S. Air Force

Что сообщил Барро:

Украинские пилоты и механики закончили летную подготовку на истребителях

Украине передадут Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года

Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года. Об этом в эфире Sud Radio заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

По его словам, еще в конце 2024 года пилоты и механики из Украины закончили летную подготовку на этом типе истребителей, поэтому Франция готова передать Mirage 2000 в ближайшие месяцы.

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Истребитель Mirage-2000 / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что сначала во Франции обещали переправить первые три истребителя Украине уже в январе 2025 года, однако сейчас сроки несколько сместились и украинские пилоты ожидают их до конца марта.

"Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе... В конце первого квартала", - сказал Жан-Ноэль Барро.

Эти самолеты станут весомым усилением для украинской авиации, ведь с Mirage 2000 использование ракет Storm Shadow и SCALP станет более эффективным.

Передача Украине Mirage 2000-5 - последние новости

Напомним, СМИ писали, что до конца апреля 2025 года Украина должна получить первые французские истребители Mirage 2000-5. Однако то, сколько полетов для глубоких ударов сможет совершить авиация после формирования подразделения Mirage 2000-5, будет зависеть больше от поставки ракет, чем от самих самолетов.

Ранее Главред писал, что в целом Украина получит около десяти Mirage 2000-5F. Президент Украины Владимир Зеленский договорился об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном после длительных переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщал о готовности Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также ускорении процесса передачи самолетов Mirage.

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Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

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