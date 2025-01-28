Пополнение авиации ВСУ: во Франции анонсировали передачу мощных истребителей

Что сообщил Барро:
- Украинские пилоты и механики закончили летную подготовку на истребителях
- Украине передадут Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года
Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года. Об этом в эфире Sud Radio заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.
По его словам, еще в конце 2024 года пилоты и механики из Украины закончили летную подготовку на этом типе истребителей, поэтому Франция готова передать Mirage 2000 в ближайшие месяцы.
Стоит отметить, что сначала во Франции обещали переправить первые три истребителя Украине уже в январе 2025 года, однако сейчас сроки несколько сместились и украинские пилоты ожидают их до конца марта.
"Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе... В конце первого квартала", - сказал Жан-Ноэль Барро.
Эти самолеты станут весомым усилением для украинской авиации, ведь с Mirage 2000 использование ракет Storm Shadow и SCALP станет более эффективным.
Передача Украине Mirage 2000-5 - последние новости
Напомним, СМИ писали, что до конца апреля 2025 года Украина должна получить первые французские истребители Mirage 2000-5. Однако то, сколько полетов для глубоких ударов сможет совершить авиация после формирования подразделения Mirage 2000-5, будет зависеть больше от поставки ракет, чем от самих самолетов.
Ранее Главред писал, что в целом Украина получит около десяти Mirage 2000-5F. Президент Украины Владимир Зеленский договорился об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном после длительных переговоров.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщал о готовности Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также ускорении процесса передачи самолетов Mirage.
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Кто такой Жан-Ноэль Барро?
Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.
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