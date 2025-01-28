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РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожар

Анна Ярославская
28 января 2025, 11:10
115
Сбиты 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели - были локационно потеряны.
Последствия атаки на Киевщину
В Киевской области из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Кратко:

  • РФ атаковала Украину сотней дронов
  • Последствия атаки ликвидируют в семи областях
  • Есть пострадавшие, в том числе и ребенок

В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по состоянию на 09:30 было сбито 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 13 областях: Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

видео дня

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"28 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в Россию и Беларусь. Один беспилотник – в воздухе, боевая работа продолжается", - говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Также в ВС ВСУ добавили, что в результате атаки российских БПЛА были повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Киевщина - последствия дроновой атаки РФ 28 января 2025

В Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

"В результате вражеской атаки БПЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГосЧС потушили пожар на площади 600 кв. метров. Предварительно, в ангаре уничтожены девять транспортных средств и 27 - повреждены", - написал он.

  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025
    Последствия атаки на Киевщину 28 января 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

В общем, обломки дронов были зафиксированы в трех районах области. В двух из них повреждены:

  • 2 частных дома;
  • 3 нежилых помещения;
  • 3 автомобиля.

Пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в результате обстрела нет.

Сейчас оперативные группы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Одесса

Одессу и район армия РФ атаковала не только беспилотниками, но и ракетой, которую удалось уничтожить. Из-за падения обломков выбиты окна в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах в Одесском районе.

По информации местного издания Думская, в Одессе поврежден ЖК Морская симфония. Там разрушены части квартир на 18 и 19 этажах.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что враг атаковал не только город, но и район. Силам ППО удалось сбить вражескую ракету. Кроме десяти авто и домов поврежден склад с зерном.

"Ранены четыре человека. 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте", — подчеркнул руководитель военной администрации.

"Все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", - добавил Кипер.

  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA
  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA
  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA
  • Атака дронов на Одессу 28 января 2025
    Атака дронов на Одессу 28 января 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA

Харьковщина

В ночь на 28 января Харьков атаковали вражеские дроны. Вспыхнул масштабный пожар на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Пострадали два человека, в том числе и ребенок. Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, обошлось без пострадавших.

Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, обошлось без пострадавших

В 04:13 в Харьковском районе в Роганской территориальной общине в результате падения БПЛА предварительно типа "Шахед" был разрушен частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали два человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Около 04:13 в Чугуевском районе (Старосалтовская ТО, с. Шестаково) в результате попадания в землю БПЛА Герань-2 горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет.

  • Дроновый удар по Харькову 28 января 2025
    Дроновый удар по Харькову 28 января 2025 Фото: ГосЧС
  • Дроновый удар по Харькову 28 января 2025
    Дроновый удар по Харькову 28 января 2025 Фото: ГосЧС
  • Дроновый удар по Харькову 28 января 2025
    Дроновый удар по Харькову 28 января 2025 Фото: ГосЧС
  • Дроновый удар по Харькову 28 января 2025
    Дроновый удар по Харькову 28 января 2025 Фото: ГосЧС
  • Дроновый удар по Харькову 28 января 2025
    Дроновый удар по Харькову 28 января 2025 Фото: ГосЧС

Чернигов

Как сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, российская армия ударила беспилотниками по жилому сектору Чернигова.

В результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без жертв. На месте работают специальные службы.

  • Ночная атака дронов на Чернигов
    Ночная атака дронов на Чернигов Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Ночная атака дронов на Чернигов
    Ночная атака дронов на Чернигов Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Ночная атака дронов на Чернигов
    Ночная атака дронов на Чернигов Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Ночная атака дронов на Чернигов
    Ночная атака дронов на Чернигов Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Ночная атака дронов на Чернигов
    Ночная атака дронов на Чернигов Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Ночная атака дронов на Чернигов
    Ночная атака дронов на Чернигов Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Ночная атака дронов на Чернигов
    Ночная атака дронов на Чернигов Фото: t.me/chernigivskaODA

В Умани под удар дронов попал объект инфраструктуры

Как сообщал Главред, в результате ночной атаки поврежден инфраструктурный объект в Умани, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Мэр Умани Ирина Плетнева сообщила, что соответствующие коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", – написала Плетнева в соцсети.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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