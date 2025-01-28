РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожар

Кратко:
- РФ атаковала Украину сотней дронов
- Последствия атаки ликвидируют в семи областях
- Есть пострадавшие, в том числе и ребенок
В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по состоянию на 09:30 было сбито 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 13 областях: Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"28 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в Россию и Беларусь. Один беспилотник – в воздухе, боевая работа продолжается", - говорится в сообщении.
Также в ВС ВСУ добавили, что в результате атаки российских БПЛА были повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.
Киевщина - последствия дроновой атаки РФ 28 января 2025
В Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.
"В результате вражеской атаки БПЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГосЧС потушили пожар на площади 600 кв. метров. Предварительно, в ангаре уничтожены девять транспортных средств и 27 - повреждены", - написал он.
В общем, обломки дронов были зафиксированы в трех районах области. В двух из них повреждены:
- 2 частных дома;
- 3 нежилых помещения;
- 3 автомобиля.
Пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в результате обстрела нет.
Сейчас оперативные группы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Одесса
Одессу и район армия РФ атаковала не только беспилотниками, но и ракетой, которую удалось уничтожить. Из-за падения обломков выбиты окна в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах в Одесском районе.
По информации местного издания Думская, в Одессе поврежден ЖК Морская симфония. Там разрушены части квартир на 18 и 19 этажах.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что враг атаковал не только город, но и район. Силам ППО удалось сбить вражескую ракету. Кроме десяти авто и домов поврежден склад с зерном.
"Ранены четыре человека. 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте", — подчеркнул руководитель военной администрации.
"Все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", - добавил Кипер.
Харьковщина
В ночь на 28 января Харьков атаковали вражеские дроны. Вспыхнул масштабный пожар на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Пострадали два человека, в том числе и ребенок. Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, обошлось без пострадавших.
Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, обошлось без пострадавших
В 04:13 в Харьковском районе в Роганской территориальной общине в результате падения БПЛА предварительно типа "Шахед" был разрушен частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали два человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.
Около 04:13 в Чугуевском районе (Старосалтовская ТО, с. Шестаково) в результате попадания в землю БПЛА Герань-2 горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет.
Чернигов
Как сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, российская армия ударила беспилотниками по жилому сектору Чернигова.
В результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без жертв. На месте работают специальные службы.
В Умани под удар дронов попал объект инфраструктуры
Как сообщал Главред, в результате ночной атаки поврежден инфраструктурный объект в Умани, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Мэр Умани Ирина Плетнева сообщила, что соответствующие коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.
"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", – написала Плетнева в соцсети.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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