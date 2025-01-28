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КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула - СМИ

Виталий Кирсанов
28 января 2025, 10:50
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Северокорейские инструкторы обучают российских военных работать с этим оружием, которое уже используется в боевых условиях.
M1989 Koksan
КНДР отправит России более 100 артсистем / коллаж: Главред, фото: Милитарный, KCNA

Кратко:

  • Гаубицы разработаны для обстрелов столицы Южной Кореи в случае войны
  • В декабре была зафиксирована перевозка поездом не менее 10 гаубиц в РФ

Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем для применения на фронте. Эти системы изначально создавались для уничтожения войск Южной Кореи. Об этом пишет The Telegraph.

170-мм гаубицы M1989 Koksan, одна из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире, известные как "пушки чучхе", были разработаны для обстрелов столицы Южной Кореи в случае военного конфликта.

видео дня

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Пхеньян готовится удвоить количество артиллерийских систем, которые уже были переброшены в приграничный Курский район. Новые поставки ожидаются на фоне сообщений о перегруппировке северокорейских войск, которые были выведены с линии фронта для восстановления, тогда как вскоре предполагается развертывание дополнительных сил.

По словам генерала Буданова, за последние три месяца Ким Чен Ын передал России по меньшей мере 120 артиллерийских систем M1989 Koksan, а также 120 реактивных систем залпового огня M1991. В разговоре с изданием The Warzone он отметил, что Пхеньян готовит новую партию техники, которая, по данным аналитиков, уже находится в пути.

Буданов отметил, что северокорейские инструкторы обучают российских военных работать с этим оружием, которое уже используется в боевых условиях.

В конце декабря была зафиксирована перевозка поездом не менее 10 гаубиц M1989 Koksan в Россию. К 7 января эти установки, вероятно, прибыли в Курскую область, где их заметили на поле боя. На одном из видео северокорейский солдат назвал артиллерийскую систему "подарком" от Кима для своих военных за рубежом.

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея планирует отправить России еще 150 баллистических ракет KN-23 в 2025 году. Также Пхеньян, вероятно, передаст дополнительные гаубицы, 70-мм самоходные артиллерийские установки и 240-мм РСЗО.

Несмотря на преимущество российско-корейских подразделений, их наступательные действия замедлились в Курской области. Коваленко отметил, что первоначальные планы россиян нарушены, а ВСУ проводят тактические контрнаступательные действия.

Кроме этого, разведка Британии заявила, что потери войск КНДР в Курской области составляют около 4 тысяч человек, из которых четверть погибла в боях. Это более трети из 11-тысячной группировки северокорейских войск, которую отправили воевать с РФ против Украины.

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M1989 Koksan

M1989 Koksan - это самоходная установка весом 40 тонн, которая впервые была представлена на военном параде в 1989 году. Стандартные снаряды этих пушек позволяют поражать цели на расстоянии более 40 км.

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