Военные КНДР заканчиваются: разведка раскрыла проблемы врага на Курщине

Попытки наступления истощили северокорейских военных за довольно короткое время.

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Военные из КНДР не стали мощным усилением для армии РФ / Коллаж: Главред, фото 31 ОМБр, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщили в Минобороны Британии:

Потери КНДР составляют около 4000 человек

Боевой потенциал северокорейцев, скорее всего, уже ослаблен

У армии РФ и военных КНДР есть трудности с оперативной совместимостью

Потери войск КНДР, которых направили в Курскую область страны-агрессора России для усиления оккупационной армии, составляют около 4 тысяч человек, из них четверть погибла в бою. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в соцсети X.

Таким образом общие потери северокорейцев составляют более трети от 11-тысячной группировки, которую КНДР перебросила на территорию России для участия в боевых действиях против украинских сил.

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"Высокий уровень потерь КНДР за короткий промежуток времени почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР вести наступательные боевые действия в поддержку попыток России оттеснить украинские силы", - говорится в отчете.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

В Минобороны также отметили, что северокорейские военные достигли лишь тактических успехов на Курщине. При этом они во время любых контактов с армией РФ испытывают трудности в оперативной совместимости.

"Две силы не имеют общего языка, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления", - добавили в британском ведомстве.

Потери среди военных КНДР в Курской области

Недавно, как писал Главред, северокорейские войска пытались атаковать воинов ССО на Курщине. Однако их попытка потерпела неудачу. Украинским бойцам удалось ликвидировать большинство северокорейцев, всего тогда погибли 18 военных из КНДР.

Впоследствии стало известно, что операторы ССО уничтожили еще 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые вступили в многочасовой ожесточенный бой в Курской области РФ.

Напомним, после того как войска КНДР, направленные на Курщину, потеряли почти половину своих солдат, высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США сообщил, что теперь КНДР готовится отправить в течение следующих двух месяцев в Россию подкрепление из новых северокорейских военных.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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