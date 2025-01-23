КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

Северокорейские войска перед отправкой в Курскую область проходят учения в восточных регионах России.

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КНДР готовится перебросить новые войска / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Главные тезисы ISW:

Войска КНДР проходят учения на востоке России

Новая поставка войска компенсирует потери РФ

В отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что Северная Корея в ближайшее время может развернуть дополнительные войска и отправить новую партию оружия в Россию.

Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Россию к середине марта, что позволит компенсировать потери и поддержать интенсивность пехотных атак.

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По оценкам ISW, если нынешний уровень потерь северокорейского контингента сохранится, все развернутые военные могут быть убиты или ранены к середине апреля. Новое развертывание, вероятно, имеет целью не только поддержать темпы операций, но и компенсировать потери.

Отмечается, что северокорейские войска перед отправкой в Курскую область проходили обучение в восточных регионах России.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

"Этот процесс длился минимум месяц перед их прибытием в ноябре 2024 года. После этого они прошли дополнительную подготовку в ближнем тылу и начали участие в боевых действиях в декабре 2024 года", - отмечают аналитики.

Ожидается, что новые силы также пройдут похожую подготовку. Если их график обучения будет таким же, как у предшественников, то они могут заменить нынешние подразделения к середине апреля 2025 года.

Армия КНДР в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в СМИ предупредили о том, что Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР. Известно, что еще в начале декабря 2024 года стало известно, что около трети северокорейцев, которые прибыли на российскую территорию, погибли или получили ранения.

В Силах Специальных Операций сообщили, что украинские воины разгромили в бою военных КНДР. В Курской области страны-агрессора России состоялся ожесточенный бой между операторами ССО ВСУ и северокорейскими военными, в результате которого вражеские силы понесли потери.

Пленный солдат КНДР признался, как попал на войну. Допрос северокорейских солдат, которых взяли в плен украинские военные, продолжается. Слова военных КНДР подтверждают перемещение на территорию РФ и тренировки для участия в боях против Украины.

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