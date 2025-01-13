"Используем в своих интересах": в ГУР намекнули на судьбу военнопленных из КНДР

ГУР изучает вопрос того, будет ли КНДР и в дальнейшем направлять своих солдат в Россию.

https://glavred.info/ukraine/ispolzuem-v-svoih-interesah-v-gur-nameknuli-na-sudbu-voennoplennyh-iz-kndr-10630166.html Ссылка скопирована

Пленные северокорейцы / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Важно:

Украина готовилась к проведению работы с военными из КНДР

От военнопленных из КНДР получают нужную информацию

С пленными северокорейцами работают специалисты, которые знают особенности КНДР, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин.

"Могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить. Плюс, сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи - это тоже очень нужный для нас факт", - подчеркнул он в комментарии "Радио Свобода".

видео дня

По словам представителя ГУР, Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР. Поэтому сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.

"Поверьте: мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые привлекаются к данному процессу, готовились к таким мероприятиям. И соответственно - абсолютно готовы в тех пределах, которые определены законодательством Украины", - уточнил он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник отметил, что ГУР изучает вопрос того, будет ли КНДР и в дальнейшем направлять своих солдат России для участия в боевых действиях. Он уточнил, что сам факт присутствия солдат КНДР в Курской области пусть и не критично, но не является определяющим и влияет на ход ведения войны. Основная их задача - это, как правило, участие в штурмовых действиях, или в других каких-то операциях.

"Они, как правило, используются в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных Сил Российской Федерации. И они в первую очередь являются как условное пушечное мясо. Однако среди них есть разные специалисты, которые занимаются различными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота", - добавил Ерин.

Как сообщал Главред, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Ранее Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.

Напомним, в ГУР сообщали, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

Больше новостей:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред