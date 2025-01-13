"Используем в своих интересах": в ГУР намекнули на судьбу военнопленных из КНДР

Важно:
- Украина готовилась к проведению работы с военными из КНДР
- От военнопленных из КНДР получают нужную информацию
С пленными северокорейцами работают специалисты, которые знают особенности КНДР, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин.
"Могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить. Плюс, сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи - это тоже очень нужный для нас факт", - подчеркнул он в комментарии "Радио Свобода".
По словам представителя ГУР, Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР. Поэтому сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.
"Поверьте: мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые привлекаются к данному процессу, готовились к таким мероприятиям. И соответственно - абсолютно готовы в тех пределах, которые определены законодательством Украины", - уточнил он.
Собеседник отметил, что ГУР изучает вопрос того, будет ли КНДР и в дальнейшем направлять своих солдат России для участия в боевых действиях. Он уточнил, что сам факт присутствия солдат КНДР в Курской области пусть и не критично, но не является определяющим и влияет на ход ведения войны. Основная их задача - это, как правило, участие в штурмовых действиях, или в других каких-то операциях.
"Они, как правило, используются в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных Сил Российской Федерации. И они в первую очередь являются как условное пушечное мясо. Однако среди них есть разные специалисты, которые занимаются различными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота", - добавил Ерин.
Как сообщал Главред, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".
Ранее Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.
Напомним, в ГУР сообщали, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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