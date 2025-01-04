Путин может получить еще 120 тысяч солдат из КНДР: назван важный нюанс

Главное из заявления эксперта:
- Путин может отправить на фронт еще 120 тысяч солдат КНДР
- Ким Чен Ыну безразличны большие потери среди своих солдат
- Северокорейская армия себя не оправдывает
Российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне. Об этом заявил экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий в эфире Новости. LIVE.
По его словам, солдаты КНДР, которые сейчас находятся в Курской области - это "пробничок".
"Товарищу Ким Чен Ыну сто процентов безразлично (на большие потери среди северокорейцев, - ред.), гораздо больше даже, чем Путину. То, что мы видим на Курщине, те 12 тысяч, - это "пробничок". Россияне хотя и не очень мудрые, но не могли думать, что 12 тысяч корейцев серьезно повлияют на ход войны. По моему мнению, по ним должны посмотреть, насколько они могут помочь россиянам в этой войне. И если окажется, что они себя оправдывают, то просто у товарища Ына купят их гораздо больше. Для Ына доставить вместо 12 тысяч, 120 - никакой проблемы не составляет. Корейская армия мирного времени составляет 1,3 млн человек", - подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что северокорейская армия себя не оправдывает.
"Все, что они реально умеют, это героически умирать. А на войне важно не героически умирать, а делать так, чтобы твой враг героически умер. Оказывается, что даже базовой военной подготовки они у себя дома не получали. Это рабы, поэтому окопы копать они скорее всего хорошо умеют, а вот автомат они держали максимум на присяге. Тем более, они совершенно не готовы к этой войне, там где дроны, РЭБ и прочие технологические вещи. Они героически погибают за великого вождя, а эффективности в этом ноль", - отметил Дикий.
Войска КНДР на фронте - что известно
Напомним, как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ удалось взять в плен нескольких северокорейцев, однако из-за сильных ранений их не удалось реанимировать.
Кроме того, военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула сообщил, что войска Северной Кореи - это почти бесплатный ресурс для России, поэтому можно ожидать даже миллионную вражескую армию, которая будет воевать против Украины.
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Кто такой Евгений Дикий
Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.
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