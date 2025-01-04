Путин может получить еще 120 тысяч солдат из КНДР: назван важный нюанс

Солдаты КНДР абсолютно не готовы к этой войне.

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Военные КНДР на фронте / коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Главное из заявления эксперта:

Путин может отправить на фронт еще 120 тысяч солдат КНДР

Ким Чен Ыну безразличны большие потери среди своих солдат

Северокорейская армия себя не оправдывает

Российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне. Об этом заявил экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий в эфире Новости. LIVE.

По его словам, солдаты КНДР, которые сейчас находятся в Курской области - это "пробничок".

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"Товарищу Ким Чен Ыну сто процентов безразлично (на большие потери среди северокорейцев, - ред.), гораздо больше даже, чем Путину. То, что мы видим на Курщине, те 12 тысяч, - это "пробничок". Россияне хотя и не очень мудрые, но не могли думать, что 12 тысяч корейцев серьезно повлияют на ход войны. По моему мнению, по ним должны посмотреть, насколько они могут помочь россиянам в этой войне. И если окажется, что они себя оправдывают, то просто у товарища Ына купят их гораздо больше. Для Ына доставить вместо 12 тысяч, 120 - никакой проблемы не составляет. Корейская армия мирного времени составляет 1,3 млн человек", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что северокорейская армия себя не оправдывает.

"Все, что они реально умеют, это героически умирать. А на войне важно не героически умирать, а делать так, чтобы твой враг героически умер. Оказывается, что даже базовой военной подготовки они у себя дома не получали. Это рабы, поэтому окопы копать они скорее всего хорошо умеют, а вот автомат они держали максимум на присяге. Тем более, они совершенно не готовы к этой войне, там где дроны, РЭБ и прочие технологические вещи. Они героически погибают за великого вождя, а эффективности в этом ноль", - отметил Дикий.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ удалось взять в плен нескольких северокорейцев, однако из-за сильных ранений их не удалось реанимировать.

Кроме того, военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула сообщил, что войска Северной Кореи - это почти бесплатный ресурс для России, поэтому можно ожидать даже миллионную вражескую армию, которая будет воевать против Украины.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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