Миллионная армия КНДР может оказаться на стороне России: эксперт предупредил об угрозах

Президент РФ будет активно использовать в дальнейшем северокорейских солдат уже на оккупированной территории Украины.

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КНДР может предоставить миллионную армию РФ / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Ключевые тезисы Притулы:

Путин сможет обеспечить себе миллионную армию

На что пойдет армия КНДР ради РФ

Военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула сообщил, что войска Северной Кореи - это почти бесплатный ресурс для России, поэтому можно ожидать даже миллионную вражескую армию, которая будет воевать против Украины.

Эксперт в эфире телеканала "Киев24" сообщил, что президент России Владимир Путин сможет обеспечить себе миллионную армию за счет бойцов КНДР, не мобилизуя при этом собственное население.

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"Путину для того, чтобы продвинуться максимально и долго продолжать войну, нужно где-то еще миллионную армию. Такой ресурс есть в Северной Корее. Что за это получит Северная Корея? Ну, наверное, она получит нефтепродукты, может получить какие-то технологии, ресурсы, еду. То есть то, что есть у России, Россия может дать Северной Корее, а вместо этого получить солдат", - рассказал Притула.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

"И это будет почти бесплатно для Москвы и очень спасение для экономики Северной Кореи. Поэтому можно ожидать и миллионную армию. Вопрос только - на протяжении какого времени", - добавил эксперт.

Он акцентировал, что Северная Корея имеет большой мобилизационный ресурс и большое количество голодных людей, которые мотивированы и будут умирать за не очень большое количество пищи. По словам Притулы, "это дешевая армия, которую не жалко".

Альтернативой этому для Путина является мобилизация россиян, но это очень нежелательно с политической точки зрения, отметил полковник запаса СБУ.

Он также предположил, что президент РФ будет активно использовать в дальнейшем северокорейских солдат уже на оккупированной территории Украины.

"Я не говорю, что это будет, но такая возможность и потребность у Путина есть. Что ему будет мешать это сделать? Ничего. Что будет мешать великому чучхе это сделать? Это тоже укладывается в идеологию Северной Кореи: солдаты гибнут за то, чтобы Северная Корея получила там какие-то преференции, была самодостаточной. Вот им объяснишь, что им надо умирать - они будут умирать в степях Донбасса. Россия будет спокойна, потому что ей не надо использовать резервный вариант с мобилизацией. Очень выгодный вариант для Кремля", - рассказал Притула.

Сотрудничество РФ и КНДР - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что КНДР могла передать РФ баллистические ракеты. Николай Маломуж сообщил, что ракеты скоро могут быть на пусковых установках, чтобы наносить удары по Украине. Он отметил, что для Украины "есть реальная угроза, но некритическая", ведь в РФ будет ограниченное количество такого типа ракет.

КНДР увеличила поставки оружия в РФ, поэтому Северная Корея расширила производство оружия. В обмен на это КНДР получает деньги и нефть от Кремля. Андрей Коваленко рассказал, что около 60% артиллерийских и минометных снарядов, используемых Россией в Украине, поступают из КНДР.

Аналитики ISW сообщили, почему на самом деле Кремль скрывает участие армии КНДР в войне. Также в Пентагоне уже официально подтвердили, что северокорейские войска понесли первые потери в боях в Курской области. В то же время российские официальные источники продолжают замалчивать развертывание сил КНДР.

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