Перебросит ли Путин военных КНДР на восток Украины: генерал предупредил об угрозе

Коротко:
- Путин может привлечь северокорейских солдат к боевым действиям на востоке Украины
- Военные КНДР имеют довольно хорошую подготовку и мотивацию
Страна-агрессор Россия может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины, однако пока российский диктатор еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.
Романенко заявил, что не стоит исключать, что в ближайшее время северокорейские военные появятся на других участках фронта.
"Но поскольку приоритет Кремля - реализация планов на восточном фронте в Украине, захват Донецкой и Луганской областей в административных границах, использование "окна возможностей" - Путин может пойти на это. Однако если войска КНДР появятся в Украине, то это будет уже не участие в защите территории РФ, а в захватнических действиях на территории другого государства", - отметил он.
Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что, несмотря на некоторые трудности с системой управления, военные КНДР могут быть достаточно эффективными в бою, ведь имеют хорошую подготовку, северокорейские солдаты знают советское и российское вооружение.
"Они (солдаты КНДР - ред.) идут вперед, если кто-то падает, ему не помогают и не оказывают помощи. Подразделение продолжает выполнение задачи, а за ними идут те, кто забирает раненых. Вот такой жесткий подход. Кроме того, они имеют определенную мотивацию. Обеспечение этих солдат значительно лучше, чем в КНДР", - объяснил Романенко.
Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на Forbes, командование армии РФ впервые бросило в бой солдат корпуса КНДР в Курской области. Во время штурмов на прошлых выходных корпус Северной Кореи мог потерять каждого 25-го солдата. Согласно данным издания, корпус КНДР, который состоял ориентировочно из 12 тыс. человек, мог потерять в боях под Плеховым 4% состава. Предположительно, речь идет о 480 человек. Сколько было ранено, а сколько - ликвидировано, не уточняется.
Недавно в ЦПД сообщили, что войска страны-агрессора РФ бросают в бой солдат из КНДР без какой-либо поддержки бронированной техники. Тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.
Ранее в сообщении ГУР говорилось, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери и доукомплектовать войска.
Читайте также:
- Украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана", есть жертвы - лейтенант ВСУ
- Россияне пытаются обойти Курахово: полковник СБУ раскрыл, удержат ли ВСУ город
- Враг уничтожил некоторые укрепления ВСУ: украинские бойцы вынуждены отойти - детали
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред