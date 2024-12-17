Перебросит ли Путин военных КНДР на восток Украины: генерал предупредил об угрозе

В ближайшее время северокорейские военные могут появляться на других участках фронта.

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Северокорейские военные могут появиться на других участках фронта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

Путин может привлечь северокорейских солдат к боевым действиям на востоке Украины

Военные КНДР имеют довольно хорошую подготовку и мотивацию

Страна-агрессор Россия может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины, однако пока российский диктатор еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

Романенко заявил, что не стоит исключать, что в ближайшее время северокорейские военные появятся на других участках фронта.

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"Но поскольку приоритет Кремля - реализация планов на восточном фронте в Украине, захват Донецкой и Луганской областей в административных границах, использование "окна возможностей" - Путин может пойти на это. Однако если войска КНДР появятся в Украине, то это будет уже не участие в защите территории РФ, а в захватнических действиях на территории другого государства", - отметил он.

Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что, несмотря на некоторые трудности с системой управления, военные КНДР могут быть достаточно эффективными в бою, ведь имеют хорошую подготовку, северокорейские солдаты знают советское и российское вооружение.

"Они (солдаты КНДР - ред.) идут вперед, если кто-то падает, ему не помогают и не оказывают помощи. Подразделение продолжает выполнение задачи, а за ними идут те, кто забирает раненых. Вот такой жесткий подход. Кроме того, они имеют определенную мотивацию. Обеспечение этих солдат значительно лучше, чем в КНДР", - объяснил Романенко.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Forbes, командование армии РФ впервые бросило в бой солдат корпуса КНДР в Курской области. Во время штурмов на прошлых выходных корпус Северной Кореи мог потерять каждого 25-го солдата. Согласно данным издания, корпус КНДР, который состоял ориентировочно из 12 тыс. человек, мог потерять в боях под Плеховым 4% состава. Предположительно, речь идет о 480 человек. Сколько было ранено, а сколько - ликвидировано, не уточняется.

Недавно в ЦПД сообщили, что войска страны-агрессора РФ бросают в бой солдат из КНДР без какой-либо поддержки бронированной техники. Тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.

Ранее в сообщении ГУР говорилось, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери и доукомплектовать войска.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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