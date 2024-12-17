Россияне пытаются обойти Курахово: полковник СБУ раскрыл, удержат ли ВСУ город

Российские оккупанты концентрируются на отдельном направлении и пытаются прорваться там.

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Какая ситуация в Курахово / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

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Россия накопила собственные военные силы и резервы

Оккупанты пытаются обойти Курахово

Какова ситуация на фронте

Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что у страны-агрессора России есть силы и резервы, но они небезграничны.

"Ситуация сложная. Россияне пытаются обойти Курахово, но возможности его удержать есть. Поэтому будем надеяться, что наше командование удачно использует маневры и огневую мощь и удержит эти позиции. Идеально было бы разбить эти клещи. На докладе, состоявшемся более двух недель назад, начальник Генерального штаба положительно оценивал это направление. У них есть свои замыслы, поэтому будем надеяться, что все у них получится", - подчеркнул Костенко в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

Костенко также добавил, что у России есть силы и резервы, но они небезграничны. Враг концентрируется на каком-то отдельном направлении, потому что не может одновременно наносить удары на нескольких направлениях.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

"Россияне пытаются продвигаться там, где могут достичь успеха. Сказать наверняка, смогут ли они что-то захватить или нет, сложно - это война", - отметил Костенко.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах. В частности, оккупанты имеют продвижение в Курахово и возле Нового Комара в Донецкой области, возле Берестового на Харьковщине и Погребков на Курщине.

ВСУ "обнулили" несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово. В Десантно-штурмовых войсках ВСУ сообщили, что ВСУ удалось ликвидировать 27 российских захватчиков, еще 12 - были ранены. Кроме личного состава, десантники сожгли 2 вражеские бронемашины.

Ситуация в Курахово осложнена, ведь враг доминирует в живой силе. Назар Волошин сообщил, что ситуация в городе осложнена из-за существенного преимущества россиян в живой силе. Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта.

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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