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Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали

Мария Николишин
16 декабря 2024, 21:05
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Администрация президента Джо Байдена не должна была позволять наносить удары вглубь РФ, - Трамп.
Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали
Разрешение на удары вглубь РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Главное из заявления:

  • Трамп может отменить разрешение на удары западным оружием вглубь РФ
  • Это решение Байдена якобы втянуло КНДР в войну против Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может отменить разрешение для Украины на удары западным оружием вглубь территории России, которое предоставила администрация нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом Трамп заявил на брифинге в Палм-Бич во Флориде.

По его словам, администрация президента Джо Байдена не должна была позволять наносить удары вглубь РФ.

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"Я не думаю, что им нужно было позволять удары ракетами на 300 километров по России. Как по мне, это плохо", - заявил республиканец.

Он также добавил, что это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины, в частности северокорейских солдат.

"Это привлекло северокорейцев и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу (отменить решение об ударах вглубь России западным оружием - ред.)", - подчеркнул Трамп.

Стоит заметить, что информация о переброске северных корейцев в Россию появилась раньше, чем США предоставили разрешение на дальнобойные удары по стране-агрессору.

Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Дональд Трамп во время выступления перед журналистами заявил, что имеет "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине.

Также известно, что Дональд Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня в первый день президентства. Команда избранного президента США ведет переговоры с представителями Белого дома и украинскими чиновниками относительно возможных путей завершения войны с Россией.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине. Решить вопрос российско-украинской войны можно в течение нескольких месяцев.

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В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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война в Украине Дональд Трамп война России и Украины Удары вглубь РФ
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