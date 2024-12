'Конец приближается': названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

Главное из заявления ученого:

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину прошло уже почти три года. Сейчас кажется, что война приближается к завершающей фазе, и перспективы заключения мирного соглашения становятся более реальными. Об этом пишет ученый Зальцмановского института изучения войны и мира Колумбийского университета Раджан Меном в статье для The New York Times.

По его словам, существует как минимум четыре реальных сценария завершения войны.

В частности, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может значительно повлиять на ход войны.

Он добавил, что в то же время американские приоритеты могут измениться в пользу переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Это подталкивает европейские страны к осознанию того, что безопасность Украины становится преимущественно их задачей.

Кроме того, Меном назвал возможные сценарии послевоенной безопасности Украины:

"После более чем 1000 дней войны, которая унесла тысячи жизней и уничтожила значительные части Украины, конец может приближаться. Но для прочного мира, а не для замораживания, которого хватит лишь для того, чтобы Россия перегруппировалась и снова напала, имеет значение то, что происходит после завершения войны", - подытожил профессор.

Напомним, как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что президенту США Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января 2025 года, будет сложно договориться о мире в Украине.

Обозреватель The New York Times Джулиан Барнс говорил, что война в Украине может закончиться уже в 2025 году мирными переговорами. По его словам, на это указывает численность войска и проблемы с мобилизацией как в Украине, так и в России.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что международное сообщество пытается продвинуть идею компромиссного варианта для приостановления войны, а не полноценного её окончания. Уладить ситуацию они хотят мирным путем.

Читайте также:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.