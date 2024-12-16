'Конец приближается': названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

Главное из заявления ученого:
- Война в Украине приближается к завершающей фазе
- Возвращение Трампа на пост президента США может повлиять на ход войны
- Есть четыре сценария послевоенной безопасности Украины
С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину прошло уже почти три года. Сейчас кажется, что война приближается к завершающей фазе, и перспективы заключения мирного соглашения становятся более реальными. Об этом пишет ученый Зальцмановского института изучения войны и мира Колумбийского университета Раджан Меном в статье для The New York Times.
По его словам, существует как минимум четыре реальных сценария завершения войны.
В частности, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может значительно повлиять на ход войны.
"Трамп заявляет о намерении быстро прекратить конфликт, используя как угрозу прекращения военной помощи Украине, так и стимулирование переговоров с Россией. Впрочем, четкой стратегии по достижению договоренности он пока не представил", - подчеркнул ученый.
Он добавил, что в то же время американские приоритеты могут измениться в пользу переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Это подталкивает европейские страны к осознанию того, что безопасность Украины становится преимущественно их задачей.
Кроме того, Меном назвал возможные сценарии послевоенной безопасности Украины:
- Членство Украины в НАТО. По его словам, это остается главной целью Киева, однако достичь консенсуса среди членов Альянса будет сложно. Семь стран НАТО сейчас выступают против вступления Украины или предлагают его отложить, включая США.
- Коалиция гарантов безопасности. Ученый считает, что альтернативой может стать коалиция государств, готовых гарантировать безопасность Украины. Однако Киев будет настаивать на участии США в таких договоренностях, что маловероятно в условиях политики Трампа.
- Вооруженный нейтралитет. Как считает Меном, этот вариант предусматривает обязательства России не нападать на Украину, а Украина, в свою очередь, отказывается от вступления в НАТО и размещения иностранных войск. Хотя это может быть самым реалистичным компромиссом, он сделает Украину более уязвимой. Украина должна настаивать на сохранении сильной армии и праве закупать необходимое вооружение.
- Европейское лидерство. Говорится, что некоторые европейские страны рассматривают возможность развертывания своих войск в послевоенной Украине. Франция и Польша уже обсуждали этот вопрос, но до конкретных решений дело пока не дошло.
"После более чем 1000 дней войны, которая унесла тысячи жизней и уничтожила значительные части Украины, конец может приближаться. Но для прочного мира, а не для замораживания, которого хватит лишь для того, чтобы Россия перегруппировалась и снова напала, имеет значение то, что происходит после завершения войны", - подытожил профессор.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что президенту США Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января 2025 года, будет сложно договориться о мире в Украине.
Обозреватель The New York Times Джулиан Барнс говорил, что война в Украине может закончиться уже в 2025 году мирными переговорами. По его словам, на это указывает численность войска и проблемы с мобилизацией как в Украине, так и в России.
Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что международное сообщество пытается продвинуть идею компромиссного варианта для приостановления войны, а не полноценного её окончания. Уладить ситуацию они хотят мирным путем.
Читайте также:
- Количество потерь во время войны в Украине превысило 1 миллион - генсек НАТО
- Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог
- "Россия выиграла войну": в Германии сделали неожиданное заявление - детали
Что известно о The New York Times?
The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред