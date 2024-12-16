'Конец приближается': названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

Перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией становятся более реальными.

https://glavred.info/ukraine/konec-priblizhaetsya-nazvany-4-scenariya-zavershayushchey-fazy-voyny-v-ukraine-10622876.html Ссылка скопирована

Сценарии завершения войны / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления ученого:

Война в Украине приближается к завершающей фазе

Возвращение Трампа на пост президента США может повлиять на ход войны

Есть четыре сценария послевоенной безопасности Украины

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину прошло уже почти три года. Сейчас кажется, что война приближается к завершающей фазе, и перспективы заключения мирного соглашения становятся более реальными. Об этом пишет ученый Зальцмановского института изучения войны и мира Колумбийского университета Раджан Меном в статье для The New York Times.

По его словам, существует как минимум четыре реальных сценария завершения войны.

видео дня

В частности, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может значительно повлиять на ход войны.

"Трамп заявляет о намерении быстро прекратить конфликт, используя как угрозу прекращения военной помощи Украине, так и стимулирование переговоров с Россией. Впрочем, четкой стратегии по достижению договоренности он пока не представил", - подчеркнул ученый.

Он добавил, что в то же время американские приоритеты могут измениться в пользу переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Это подталкивает европейские страны к осознанию того, что безопасность Украины становится преимущественно их задачей.

Кроме того, Меном назвал возможные сценарии послевоенной безопасности Украины:

Членство Украины в НАТО. По его словам, это остается главной целью Киева, однако достичь консенсуса среди членов Альянса будет сложно. Семь стран НАТО сейчас выступают против вступления Украины или предлагают его отложить, включая США. Коалиция гарантов безопасности. Ученый считает, что альтернативой может стать коалиция государств, готовых гарантировать безопасность Украины. Однако Киев будет настаивать на участии США в таких договоренностях, что маловероятно в условиях политики Трампа. Вооруженный нейтралитет. Как считает Меном, этот вариант предусматривает обязательства России не нападать на Украину, а Украина, в свою очередь, отказывается от вступления в НАТО и размещения иностранных войск. Хотя это может быть самым реалистичным компромиссом, он сделает Украину более уязвимой. Украина должна настаивать на сохранении сильной армии и праве закупать необходимое вооружение. Европейское лидерство. Говорится, что некоторые европейские страны рассматривают возможность развертывания своих войск в послевоенной Украине. Франция и Польша уже обсуждали этот вопрос, но до конкретных решений дело пока не дошло.

"После более чем 1000 дней войны, которая унесла тысячи жизней и уничтожила значительные части Украины, конец может приближаться. Но для прочного мира, а не для замораживания, которого хватит лишь для того, чтобы Россия перегруппировалась и снова напала, имеет значение то, что происходит после завершения войны", - подытожил профессор.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что президенту США Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января 2025 года, будет сложно договориться о мире в Украине.

Обозреватель The New York Times Джулиан Барнс говорил, что война в Украине может закончиться уже в 2025 году мирными переговорами. По его словам, на это указывает численность войска и проблемы с мобилизацией как в Украине, так и в России.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что международное сообщество пытается продвинуть идею компромиссного варианта для приостановления войны, а не полноценного её окончания. Уладить ситуацию они хотят мирным путем.

Читайте также:

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред