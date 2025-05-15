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Варить не нужно: женщина сказала, как вкусно приготовить капусту на сковородке

Мария Николишин
15 мая 2025, 03:30
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Хотя капусту можно варить, есть и другие способы ее приготовления.
Варить не нужно: женщина сказала, как вкусно приготовить капусту на сковородке
Как приготовить капусту / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как можно приготовить капусту
  • Как жарить капусту в сковородке

Капуста может быть вкусным дополнением к блюду, но многие считают ее немного пресной. Однако, возможно, стоит изменить именно процесс приготовления.

Главред решил разобраться, как вкусно приготовить капусту.

видео дня

Как правильно жарить капусту

Как пишет express.co.uk, нужно избегать варки капусты, поскольку есть гораздо более простой способ сделать ее вкусной.

В TikTok автор блога Feed Your Family опубликовала рецепт жареной капусты, который, по ее словам, "полностью изменил ее жизнь".

Нарежьте капусту и положите ее на сковороду с небольшим количеством масла. Добавьте немного соли и перца, чтобы хорошо приправить овощ.

Как только он немного подрумянится, вам нужно только добавить кубик бульона и немного горячей воды. Жарьте до тех пор, пока вода не испарится.

Как добавить вкуса капусте

Эксперты отмечают, что добавление нескольких ингредиентов также может улучшить вкус.

В частности, некоторые люди предлагают добавить немного бекона к капусте, приготовленной на сковороде. Другие выбирают добавить немного лука.

Кроме того, если вы ищете копченый вкус, добавление копченой паприки может помочь. Сушеный чеснок - еще один распространенный ингредиент, который может добавить нотку чесночного вкуса всему блюду.

Как приготовить капусту без варки - видео:

@feedyourfamilytt Я никогда не любил капусту, пока не приготовил ее вот так... сила бульонного кубика! Просто нарежьте и обжарьте капусту на масле, посолите и поперчите. Добавьте бульонный кубик и немного воды, прежде чем позволить этому кипеть и впитывать сок. Вкусно!!! #cabbagerecipes#howtocook#cookingmad♬ оригинальный звук - Feed Your Family

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