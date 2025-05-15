Варить не нужно: женщина сказала, как вкусно приготовить капусту на сковородке

Хотя капусту можно варить, есть и другие способы ее приготовления.

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Как приготовить капусту / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как можно приготовить капусту

Как жарить капусту в сковородке

Капуста может быть вкусным дополнением к блюду, но многие считают ее немного пресной. Однако, возможно, стоит изменить именно процесс приготовления.

Главред решил разобраться, как вкусно приготовить капусту.

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Как правильно жарить капусту

Как пишет express.co.uk, нужно избегать варки капусты, поскольку есть гораздо более простой способ сделать ее вкусной.

В TikTok автор блога Feed Your Family опубликовала рецепт жареной капусты, который, по ее словам, "полностью изменил ее жизнь".

Нарежьте капусту и положите ее на сковороду с небольшим количеством масла. Добавьте немного соли и перца, чтобы хорошо приправить овощ.

Как только он немного подрумянится, вам нужно только добавить кубик бульона и немного горячей воды. Жарьте до тех пор, пока вода не испарится.

Как добавить вкуса капусте

Эксперты отмечают, что добавление нескольких ингредиентов также может улучшить вкус.

В частности, некоторые люди предлагают добавить немного бекона к капусте, приготовленной на сковороде. Другие выбирают добавить немного лука.

Кроме того, если вы ищете копченый вкус, добавление копченой паприки может помочь. Сушеный чеснок - еще один распространенный ингредиент, который может добавить нотку чесночного вкуса всему блюду.

Как приготовить капусту без варки - видео:

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