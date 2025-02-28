Что можно приготовить из фарша и картошки: блюдо от английских лордов

Иногда традиционные и обыденные блюда надоедают, а классические сочетания итальянской кухни наскучивают настолько, что хочется попробовать совершенно что-то новое.
Что можно приготовить из фарша и картошки в духовке? Предлагаем обратить внимание на пастуший пирог. Это традиционное блюдо английской кухни, оно горячее, сытное и идеальное для холодного времени года. Когда особенно хочется погреться не только снаружи, но и изнутри.
Фарш
Для приготовления пастушьего пирога можно взять любой фарш. Куриный и индюшиный сделают блюдо более диетическим.
Картофель
Картофель достаточно просто отварить. Кстати, к обычному пюре можно добавить немного батата. Сделать нужно будет обыкновенное пюре, посолить и приправить по вкусу.
Так что же приготовить из фарша и картошки на ужин?
Фарш нужно обжарить со специями, луком и чесноком, и пряными травами. Можно взять, к примеру, розмарин. Также к фаршу можно добавить две столовые ложки томатной пасты.
Форму для запекания нужно хорошенько смазать сливочным маслом и на дно выложить первую половину картофельного пюре. На пюре слоем выложить мясной фарш и накрыть его еще слоем картофеля.
Верхний слой нужно хорошенько смазать сливочным маслом и засыпать твердым острым сыром типа "чеддер". Запекать в духовке до золотистой корочки.
Кстати, можно его запекать в маленьких формах, тогда пирог уже будет поделен на порции.
Простое блюдо из картошки и фарша - готово!
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