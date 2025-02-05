Бомбическая закуска за 15 минут: идеальный рецепт, который смогут приготовить все

Закуска, которая невероятно вкусная и божественно простая. Готовим финский блин в духовке с грибной начинкой.
Такая закуска на вашем столе покорит любого гостя. Просто один раз попробуйте приготовить, и такой финский блин рулет будет всегда на столе в вашем доме.
Финский блин - рулет, который готовится очень просто рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 4 шт
- Сахар - 2 столовых ложки
- Соль - щепотка
- Мука - 180 гр
- Молоко - 320 мл
- Сливочное масло
- Грибы шампиньоны - 300 гр
- Лук - 1 шт
- Крем-сыр или Филадельфия
Яйца помыть, разбить в глубокую миску, добавить сахар и соль. Слегка взбить яйца вилкой.
Муку предварительно советуем просеять, чтобы не было комочков.
Молоко стоит нагреть в микроволновке или предварительно достать из холодильника, чтобы было комнатной температуры.
Вливаем 150 мл молока и хорошо перемешиваем массу на финский блин.
Далее всыпаем муку, хорошо перемешиваем венчиком и сразу вливаем остаток молока.
Взбиваем тесто на финский блин миксером или блендером.
Когда тесто стало однородным. Растопите кусочек сливочного масла и добавьте в полученную массу на финский блин.
Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой и вылить готовое тесто.
Отправить готовиться финский блин на 30 минут в духовку.
Достаем готовый финский блин, охлаждаем его.
Пока финский блин готовится, делаем начинку для него.
Грибы чистим, нарезаем мелкими кубиками.
Лук чистим, и также мелко шинкуем.
На сковороде обжариваем грибы с луком до готовности, посолить и поперчить по вкусу.
Снимаем грибы с луком с огня, добавляем крем-сыр и перемешиваем.
Смазываем финский блин начинкой и хорошо скручиваем в рулет.
Нарезаем рулет порционно и подаем к столу.
Смотрите видео, как готовить финский рулет из яиц - рецепт:
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