Бомбическая закуска за 15 минут: идеальный рецепт, который смогут приготовить все

Невероятно вкусная закуска-рулет - Финский блинчик с грибной начинкой.

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Очень вкусная закуска - рулет за 15 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Закуска, которая невероятно вкусная и божественно простая. Готовим финский блин в духовке с грибной начинкой.

Такая закуска на вашем столе покорит любого гостя. Просто один раз попробуйте приготовить, и такой финский блин рулет будет всегда на столе в вашем доме.

Финский блин - рулет, который готовится очень просто рецепт

Вам понадобится:

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Яйца - 4 шт

Сахар - 2 столовых ложки

Соль - щепотка

Мука - 180 гр

Молоко - 320 мл

Сливочное масло

Грибы шампиньоны - 300 гр

Лук - 1 шт

Крем-сыр или Филадельфия

Яйца помыть, разбить в глубокую миску, добавить сахар и соль. Слегка взбить яйца вилкой.

Муку предварительно советуем просеять, чтобы не было комочков.

Молоко стоит нагреть в микроволновке или предварительно достать из холодильника, чтобы было комнатной температуры.

Вливаем 150 мл молока и хорошо перемешиваем массу на финский блин.

Далее всыпаем муку, хорошо перемешиваем венчиком и сразу вливаем остаток молока.

Взбиваем тесто на финский блин миксером или блендером.

Когда тесто стало однородным. Растопите кусочек сливочного масла и добавьте в полученную массу на финский блин.

Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой и вылить готовое тесто.

Отправить готовиться финский блин на 30 минут в духовку.

Финский рулет рецепт / depositphotos.com/ua

Достаем готовый финский блин, охлаждаем его.

Пока финский блин готовится, делаем начинку для него.

Грибы чистим, нарезаем мелкими кубиками.

Лук чистим, и также мелко шинкуем.

На сковороде обжариваем грибы с луком до готовности, посолить и поперчить по вкусу.

Снимаем грибы с луком с огня, добавляем крем-сыр и перемешиваем.

Смазываем финский блин начинкой и хорошо скручиваем в рулет.

Нарезаем рулет порционно и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить финский рулет из яиц - рецепт:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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