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"Россия выиграла войну": в Германии сделали неожиданное заявление - детали

Мария Николишин
15 декабря 2024, 20:11
1653
Политик призвал правительство Германии стремиться к прекращению войны.
'Россия выиграла войну': в Германии сделали неожиданное заявление - детали
Война в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

Главное из заявления политика:

  • Правительство ФРГ должно признать победу России в войне
  • НАТО должно уважать интересы всех стран Европы, включая Россию

Лидер партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла выступил с призывом к правительству ФРГ признать победу России в войне против Украины. Об этом пишет n-tv.

В частности, политик утверждает, что "Россия выиграла эту войну".

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По его словам, "реальность настигла тех, кто говорит о победе Украины", и поэтому он призвал правительство Германии "стремиться к прекращению войны".

Кроме того, Хрупалла раскритиковал НАТО, заявив, что Альянс "реализует интересы Америки", что, по его мнению, противоречит интересам Европы.

Он также считает, что оборонный блок должен "учитывать и уважать интересы всех европейских стран, включая Россию".

В то же время, политик поставил под сомнение целесообразность дальнейшего членства Германии в НАТО.

"Если НАТО не способно этого обеспечить, Германии стоит подумать, насколько полезным для нас является этот Альянс", - подчеркнул Хрупалла.

'Россия выиграла войну': в Германии сделали неожиданное заявление - детали
НАТО / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 18 декабря в Брюсселе европейские лидеры планируют обсудить возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России на Украину.

Обозреватель The New York Times Джулиан Барнс заявил, что война в Украине может закончиться уже в 2025 году мирными переговорами. На это указывает численность войска и проблемы с мобилизацией как в Украине, так и в России.

Кроме того, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине. Решить вопрос российско-украинской войны можно в течение нескольких месяцев.

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Кто такой Тино Хрупалла?

Тино Хрупалла (нем. Tino Chrupalla; род. 14 апреля 1975, Вайсвассер, Саксония) - немецкий политик, член правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), депутат Бундестага с 2017 года. В ноябре 2019 года Александер Гауланд предложил его кандидатуру для замещения на должности сопредседателя, впоследствии избран на эту должность. С 2019 года занимал должность председателя и ведущего спикера АдГ, пишет Википедия.

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